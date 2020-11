Sci-Fi, Action und Horror bei Netflix: Alle 25 neuen Filme und Serien der Woche

In den vergangenen Tagen sind einige neue Filme und Serien bei Netflix erschienen. Wir haben uns durchs Programm gewühlt und die Highlights fürs Wochenende herausgesucht.

Zum Ende des Monats packt Netflix nochmal einige Highlights aus. Dazu gehört etwa Hillbilly-Elegie, der neue Film von Ron Howard mit Amy Adams und Glenn Close in den Hauptrollen, sowie die weihnachtliche Fortsetzung The Christmas Chronicles 2 von Harry Potter-Regisseur Chris Columbus.

Neu auf Netflix: American Horror Story reist ins Jahr 1984

Die 9. Staffel von American Horror Story trifft am Sonntag endlich auf Netflix ein. Diese steht unter dem Motto 1984 und wagt sich ins Slasher-Genre. Euch erwarten einige spannende Episoden voller verstörender Ereignisse und Referenzen an Filme wie Freitag der 13., Halloween und Blutgericht in Texas.

American Horror Story S09 - Trailer (Englisch) HD

Science-Fiction, Action und Horror mit Sunshine

Danny Boyles Sunshine ist ein aufregender, unberechenbarer Film, denn er streift in seinem Verlauf mehrere Genres. Die Menschheit droht, das Licht der Sonne zu verlieren. Was mit endzeitlichen Tönen beginnt, verwandelt sich in einem Science-Fiction-Film voller Weltraumhorror und nervenaufreibender Actionszenen. Auch transzendente Momente warten auf dieser Odyssee durch die Dunkelheit.



Shawn Mendes triumphiert gleich zwei Mal auf Netflix

Eigentlich sollte diese Woche nur die Doku Shawn Mendes: In Wonder auf Netflix erscheinen. Doch dann wurde zwei Tage später überraschend der Konzertfilm Shawn Mendes: Live in Concert veröffentlicht - ein perfektes Double Feature. Wenn ihr noch mehr musikalische Streaming-Tipps sucht: Auch bei Disney+ gibt es seit dieser Woche einen sehr tollen Konzertfilm, nämlich Folklore: The Long Pond Studio Sessions.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

The Call

Voces - Die Stimmen

La Belva - Die innere Bestie

Hillbilly-Elegie

Mosul

Finding Agnes

The Christmas Chronicles 2

Dragons: Die jungen Drachenretter: Odinjul

Shawn Mendes: In Wonder

Shawn Mendes: Live in Concert

The Man Who Killed Don Quixote

Midnight at the Magnolia

The Cured - Infiziert. Geheilt. Verstoßen.

Liebe im Gepäck

Lincoln

Juno

Sunshine

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt

Im Zeichen der Venus

Brautalarm

Die Schwester der Königin

Notes for My Son

Neue Serien bei Netfix diese Woche

ÜberWeihnachten, Staffel 1

Sugar Rush Christmas, Staffel 1



American Horror Story: Staffel 9 (ab 28. November 2020)

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Was schaut ihr euch am Wochenende auf Netflix an?