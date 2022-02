Sci-Fi bei Netflix: Postapokalyptische Action im eisigen Trailer mit Prometheus-Star Noomi Rapace

Das Grauen lauert im Eis im ersten Trailer für den postapokalyptischen Netflix-Actionfilm Operation Schwarze Krabbe mit Prometheus-Star und Sci-Fi-Stammgast Noomi Rapace.

Wenn etwas Mad Max: Fury Road noch abgedrehter gemacht hätte, dann vermutlich eine Armee auf Schlittschuhen. Wie das in einem postapokalyptischen Setting aussehen kann, zeigt der erste Trailer für den Netflix-Film Operation Schwarze Krabbe mit Noomi Rapace in der Hauptrolle. Die Schauspielerin kennt sich dank Prometheus, What Happened to Monday, Bright und Rupture bestens aus mit düsteren Science-Fiction-Visionen.

Schaut euch hier den Trailer für Operation Schwarze Krabbe an:

Black Crab - Trailer (English Subs) HD

Worum geht's in dem Netflix-Actionfilm mit Prometheus-Star Noomi Rapace?

Laut der offiziellen Synopsis spielt der Actionthriller mit Noomi Rapace in einer "postapokalyptischen Welt, die vom Krieg zerrissen wurde." Und weiter:

Während eines langen, harschen Winters machen sich sechs Soldat:innen auf eine verdeckte Mission quer durch eine zugefrorene Insellandschaft auf, dabei riskieren sie ihr Leben für den Transport eines geheimnisvollen Pakets, das den Krieg beenden könnte. Als sie feindliches Territorium betreten, haben sie keine Ahnung, welche Gefahren vor ihnen liegen oder wem – wenn überhaupt – sie trauen können. Für die zur Soldatin gewordene Eisschnellläuferin Caroline Edh (Noomi Rapace) geht es bei der Mission um etwas ganz anderes.

Wer in seinen düsteren Sci-Fi-Visionen also Schlittschuhe vermisst, kommt schon im Trailer voll auf seine Kosten.

Wann kommt der Action-Thriller zu Netflix?

Operation Schwarze Krabbe wird am 18. März 2022 weltweit bei Netflix veröffentlicht. Neben Noomi Rapace ist in dem schwedischen Action-Thriller unter anderem Tausendsassa Dar Salim zu sehen, der von Game of Thrones über den Tatort bis hin zu Borgen, Honig im Kopf und Lommbock so ziemlich alles in seiner Filmografie vereint, was man sich in einer IMDb-Vita vorstellen kann.

Der Regisseur ist übrigens ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Adam Berg, der hier einen Roman von Jerker Virdborg adaptiert, hat aber immerhin ein paar Musikvideos vorzuweisen, darunter dieser vor 2000er-Nostalgie sprühende Klassiker von a-ha:

