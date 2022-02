Uncharted hat ein großes Problem und das heißt Tom Holland

Nach Spider-Man: No Way Home ist Tom Holland zurzeit als Nathan Drake in der Uncharted-Verfilmung zu sehen. Leider ist er eine komplette Fehlbesetzung für den Actionhelden.

Trotz der vielen Jahre in der Produktionshölle erscheint Nathan Drake in der Uncharted-Verfilmung frischer denn je. Das liegt daran, dass mit Spider-Man-Star Tom Holland bewusst ein jüngerer Darsteller für den Videospielcharakter besetzt wurde, der die Anfänge von Nathan Drake beleuchtet. Spider-Man: No Way Home schon jetzt bei Amazon bestellen * Doch selbst ohne den Vergleich zu den Spielen ist Holland in Uncharted eine komplette Fehlbesetzung. Den kantigen Actionhelden habe ich ihm zu keiner Sekunde abgenommen, was gleichzeitig mit Hollands eigentlichen Stärken zu tun hat. Tom Holland wirkt in Uncharted wie ein verkleideter Teenager Sobald Tom Holland in den ersten Szenen von Uncharted als charmanter Barkeeper auftritt, der mit Frauen flirtet und sie dabei um Schmuckstücke oder teure Accessoires erleichtert, wird das große Problem deutlich. Der Spider-Man-Star sieht trotz seines Alters immer noch viel jünger als 25 und eher wie ein Jugendlicher aus, der sich als cooler Actionheld verkleiden wollte. Schaut hier noch unsere Video-Review zu Uncharted: Uncharted ist nix besonderes! | Review Für Spider-Man im Marvel Cinematic Universe ist Holland eine Idealbesetzung. Die pubertäre, verquasselte Energie der Comicfigur fängt er noch passender ein als Tobey Maguire und Andrew Garfield vor ihm. In Uncharted ist sein nochmal stärker durchtrainierter Körper dagegen fast grotesk und unpassend, während Hollands Nathan Drake als hibbeliger Jüngling zufällig von einem Action-Setpiece zum nächsten zu stolpern scheint. Schon gelesen? Tom Holland im Interview: Deshalb gibt es in Uncharted keine Sex-Szenen

Durch die Hintergrundgeschichte mit einer Bruder-Beziehung soll dieser Nathan Drake unerfahrener und verletzlicher wirken. Holland kommt insbesondere in den rasanten und actionreichen Szenen aber mehr wie der Sohn eines anderen, eigentlichen Hauptdarstellers rüber, der sich außerhalb der Kamera mal im Nathan Drake-Kostüm austoben darf. Auch wenn er für sein junges Alter natürlich nichts kann, scheint es aktuell einfach noch der falsche Zeitpunkt zu sein, Tom Holland für Action-Rollen wie in Uncharted zu besetzen. Tom Holland wird durch seinen Sidekick erst recht zur Uncharted-Fehlbesetzung Dieser Eindruck wird durch die gemeinsame Szenen mit Mark Wahlberg als Sidekick Sully verstärkt. Auch wenn Wahlberg in dem Action-Blockbuster praktisch nur sich selbst spielt, kommt er dem alten Nathan Drake optisch und hinsichtlich der Ausstrahlung in einigen Szenen näher als Holland. © Sony Uncharted Dazu passt die Tatsache, dass Wahlberg selbst länger für die Hauptrolle im Gespräch war, bis er sich selbst zu alt für die Stunts fühlte und durch den Spider-Man-Star ersetzt wurde. Gerade in den gemeinsamen Szenen wird der Graben zwischen beiden Schauspielern tiefer. Holland erscheint dann noch mehr wie ein Jugendlicher, der nie über seine hyperaktive Spider-Man-Energie hinaus zu einem kantigen Nathan Drake wird. Der blitzt stattdessen in Wahlberg durch. Meinung: Uncharted mit Tom Holland ist der letzte Beweis, dass Videospiel-Filme selten eine gute Idee sind Holland gibt im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes, aber wahrscheinlich ist die Rolle einfach nie für einen jungen Darsteller geeignet gewesen. Dass er ein Filmstar ist, hat er spätestens nach der neuen Spider-Man-Trilogie bewiesen. Den Actionstar ist uns Tom Holland nach seiner Uncharted-Fehlbesetzung noch schuldig. Diskussion im Podcast: Ist Uncharted eine gelungene Videospielverfilmung? Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Im Podcast Leinwandliebe diskutieren die Kollegen von FILMSTARTS über den neuen Blockbuster mit Tom Holland, der zugleich auch das Leinwanddebüt der PlayStation-Ikone Nathan Drake darstellt. Kann das Action-Abenteuer die hohen Erwartungen erfüllen oder reiht es sich ein in die lange Liste enttäuschender Videospiel-Adaptionen?

Wie fandet ihr Tom Holland als Nathan Drake in Uncharted?