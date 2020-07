Sci-Fi-Blockbuster Tenet: Neues Rätsel zum Mitmachen sorgt für Verwirrung

Die offizielle Webseite für Tenet hat sich neuerdings in ein interaktives Erlebnis verwandelt. Dadurch werden die Fragen rund um Christopher Nolans Film aber nicht weniger.

Worum geht es in Tenet wirklich? Bislang ist die Handlung von Christopher Nolans mit Spannung erwartetem Blockbuster ein gut gehütetes Geheimnis, das sich nur in Ansätzen durch neue Hinweise und Trailer lüften lässt.

Für Nolan-Fans: Ihr könnt jetzt das Begleitbuch The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War * vorbestellen, das die Geheimnisse des Blockbusters ergründet.

Fest steht, dass der Regisseur in seinem neuen Film mit der Manipulation von Zeit experimentiert. Jetzt ist laut Collider ein neues Rätsel aufgetaucht, das neugierigen Nolan-Fans in interaktiver Form auf der offiziellen Tenet-Webseite präsentiert wird. Aktiviert euer Mikrofon und stürzt euch selbst in die Geheimnisse!

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer zu Tenet anschauen

Tenet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Tenet-Webseite macht Nolans Blockbuster zum interaktiven Rätsel

Wer momentan die offizielle Tenet-Webseite besucht, wird mit einer Meldung begrüßt, die ein interaktives Erlebnis mit Ton ankündigt und darauf hinweist, ein Mikrofon bereitzuhalten. Danach wird ein bekannter Teil aus dem Tenet-Trailer abgespielt, der ein wichtiges Wort einfordert, das die richtigen Türen und auch ein paar falsche öffnet.

Wer jetzt das Wort Tenet ins Mikro sagt, wird durch verschiedene Fetzen aus den bisherigen Tenet-Trailern geleitet und kommt zum neusten Poster des Films. Anton Volkov von Trailer Track hat sich den Quellcode der Webseite genauer angeschaut und herausgefunden, dass nur die beiden Audiobefehle Tenet und Twilight World funktionieren.

so looks like the only audio commands here are “Tenet” and “Twilight World” pic.twitter.com/ZuMXAgepUM — Anton Volkov (@antovolk) July 7, 2020

Jetzt hilft es tatsächlich, nur das Wort Twilight zu sagen, um ein GIF zum Herunterladen freizuschalten, das den Satz We live in a twilight world and there are no friends at dusk (auf Deutsch: Wir leben in einer Welt der Dämmerung und dort gibt es keine Freunde) beinhaltet. Sagt man hingegen nochmal das Wort Tenet, werden die Trailer-Ausschnitte rückwärts abgespielt.

Was genau mit diesem neuen Satz gemeint ist, lässt sich nur mutmaßen. Ob Twilight vielleicht auch auf die Besetzung von Robert Pattinson in Tenet anspielt?

Antworten auf unsere vielen Fragen bekommen wir hoffentlich spätestens ab dem 12. August 2020. Dann soll Tenet nach mehreren Verschiebungen in die deutschen Kinos kommen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr irgendwelche neuen Infos oder spannende Details auf der interaktiven Tenet-Webseite entdeckt?