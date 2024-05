Sci-Fi-Fortsetzung, auf die wir seit 14 Jahren warten, erreicht wichtigen Meilenstein: Neue Bilder feiern großen Schritt

Das geliebte Sci-Fi-Franchise Tron soll bald mit Tron: Ares fortgesetzt werden. Der Regisseur teilte für das Sequel jetzt eine erfreuliche Nachricht.

Ohne Tron hätte das Marvel Cinematic Universe einpacken können. Der Sci-Fi-Film von 1982 gilt als bahnbrechend in der Geschichte von CGI-Technik im Kino und wird als Meilenstein seines Genres gefeiert. Nach Tron: Legacy warten Fans seit mittlerweile 14 Jahren auf Teil 3 des Franchise. Dem Kinostart ist Tron: Ares jetzt ein Stück näher gekommen.

Der Sci-Fi-Dreh zu Tron 3 endet mit einem Bild von Joker-Star Jared Leto

Regisseur Joachim Rønning teilte auf Instagram ein Bild vom Dreh, den er in seiner Mitteilung für erfolgreich beendet erklärt. Zu sehen ist Jared Leto (Suicide Squad), dessen Auge für eine Nahaufnahme abgefilmt wird. Der Inhalt der Szene, ähnlich wie der Großteil der Tron 3-Story, ist bisher nicht bekannt.

Rønning dankt dabei Cast & Crew für ihren unermüdlichen Einsatz, der trotz "sechs Wochen an Nachtdrehs" nie nachgelassen habe. Er glaube daran, dass das Team die "Grenzen des Filmemachens" bei diesem Film neu abgesteckt habe.

Es steht aber zu erwarten, dass der intensivste Teil der Produktion für die Macher:innen erst noch kommt. CGI-lastige Filme, zu denen Tron 3 allem Anschein nach gehört, verbringen Monate oder sogar Jahre in der Postproduktion, um visuell perfekt nachbearbeitet zu werden.

Wann kommt Tron 3 ins Kino?

Dementsprechend müssen Sci-Fi-Fans noch eine ganze Weile auf den Kinostart von Tron: Ares warten. Erst am 10. Oktober 2025 soll der Film in die US-Kinos kommen. Wann er in Deutschland erscheint, steht noch nicht fest.

