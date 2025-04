Sci-Fi-Geheimtipp mit erschreckender Idee heute im TV: In dieser Zukunft will wirklich niemand leben

Mit einer originellen Filmidee und einer dichten Atmosphäre punktet unser heutiger TV-Tipp. Der Sci-Fi-Thriller kommt still und leise daher, hinterlässt aber Spuren, die nachwirken.

Was wäre, wenn Glück nur eine Frage der richtigen Blume wäre – doch genau darin eine gefährliche Bedrohung lauert? Little Joe ist ein atmosphärischer Sci-Fi-Thriller, der die Grenzen zwischen Fürsorge und Manipulation, Wissenschaft und Wahnsinn verschwimmen lässt. Für die österreichische Regisseurin Jessica Hausner war er ihr erster englischsprachiger Film, den ihr heute bei arte sehen könnt.

Little Joe im TV: Eine Pflanze, die glücklich macht ...

Die alleinerziehende Mutter Alice (Emily Beecham) ist eine erfahrene Pflanzenzüchterin und hat sogar eine neue Spezies erschaffen. Die rote Blume sieht nicht nur schön aus, sondern hat einen einzigartigen therapeutischen Effekt, der selbst bei Depressionen hilft. Denn wer sie hegt und pflegt, wird von ihr glücklich gemacht.



Obwohl es gegen die Vorschriften verstößt, schenkt Alice die Wunderblume ihrem Sohn Joe (Kit Connor). Doch je größer der Familien-Neuzugang namens Little Joe wird, desto stärker beschleicht Alice der Verdacht, dass die neue Kreation vielleicht doch nicht so harmlos ist.

Little Joe ist leise, düster und hallt nach

Auch wenn Little Joe mit seiner originellen Idee überzeugen kann, erhielt der Film eher gemischte Kritiken. Das spiegelt sich sowohl in der Bewertung unserer Community (5,7 von 10 Punkten) wider als auch bei Rotten Tomatoes, die Little Joe mit 66 Prozent bewerten. Dort heißt es im allgemeinen Konsens:

Der unorthodoxe Ansatz von Little Joe mag Horrorfans, die von der Prämisse angelockt werden, verwirren – doch wie die Titelfigur übt auch das Endergebnis eine gruselige Faszination aus.

Wer sich von einem langsamen Erzähltempo nicht abschrecken lässt, erlebt mit Little Joe einen Geheimtipp, dessen Bedrohung durchgängig spürbar ist und der Fragen aufwirft, die einen auch nach dem Abspann noch beschäftigen dürften.

Wann läuft das Sci-Fi-Drama Little Joe im TV?

Arte zeigt Little Joe am heutigen Mittwoch, den 30. April 2025 um 22:35 Uhr. Die Wiederholung zeigt der Sender am 8. Mai um 00:40 Uhr. Wer den Film im TV verpasst hat, kann Little Joe auch bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen oder ihn nach der Ausstrahlung in der arte-Mediathek kostenlos streamen.

