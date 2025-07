Sci-Fi-Geheimtipp neu bei Amazon Prime: Starke Endzeit-Vision mit einer absolut beängstigenden Idee

Im Streaming-Angebot von Amazon Prime befindet sich seit Neustem einer der ganz großen kleinen Science-Fiction-Filme der 2010er Jahre – mit Eva Green und Ewan McGregor in den Hauptrollen.

Science-Fiction muss nicht immer laut, groß und schnell sein. Hollywood hat uns zwar ein bestimmtes Bild von futuristischen Welten und drohenden Weltuntergängen in den Kopf gesetzt. Immer wieder tauchen jedoch auch kleine, unscheinbare Filme auf, die sich der Zukunft mit einem leisen, behutsamen Flüstern annehmen.

Dazu gehört auch unser heutiger Streaming-Tipp: Perfect Sense. Das Sci-Fi-Drama feierte 2011 auf dem Sundance Film Festival seine Premiere und wurde damals von Kritik und Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen. Heute gilt der Film als Geheimtipp unter Genre-Fans. Bei Amazon Prime könnt ihr ihn jetzt selbst entdecken.

Neu bei Amazon Prime: In dem Science-Fiction-Film Perfect Sense verliert die Menschheit ihre Sinne

Perfect Sense zeichnet ein endzeitliches Bild unserer Welt, allerdings keines, das sich in Feuer und Flammen entfaltet. Keine Meteoriten, die auf die Erde zusteuern, keine kontinentalen Risse, die diese auseinanderreißen. Nicht einmal ein Krieg oder eine andere von Menschenhand geschaffene Katastrophe, die uns dahinrafft.

Stattdessen breitet sich schleichend eine Epidemie aus, die dazu führt, dass die Menschen langsam ihre Sinne verlieren – und damit auch sich selbst. In dieser zermürbenden Welt treffen die Epidemiologin Susan (Eva Green) und der Chefkoch Michael (Ewan McGregor) aufeinander und finden durch unerwartete Gefühle zusammen.

Die Idee, die Perfect Sense zugrunde liegt, ist absolut beängstigend. Zuerst verschwindet der Geruchssinn, ehe Geschmacks- und Hörsinn folgen. Irgendwie geht die Welt weiter, man arrangiert sich und findet neue Möglichkeiten. Erst, als auch das Sehvermögen schlechter wird, gewinnen Ungewissheit und Dunkelheit.

Perfect Sense erzählt eine absolut niederschmetternde Geschichte auf die feinfühligste Art und Weise

Regisseur David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) inszenierte mit Perfect Sense eine Endzeitvision, die auf den ersten Blick von einer unglaublich bedrückenden Stimmung lebt. Sein Film entfaltet sich als stilles, ruhiges und nachdenkliches Beobachten eines schonungslosen Zerfalls, in dem sich die Welt nach und nach auflöst.

Der existenzielle Grenzgang wartet jedoch nicht mit Leid und Verzweiflung auf, sondern nähert sich voller Feingefühl seinen Figuren an. So kitschig es klingt: Mackenzie sucht das Licht in der Dunkelheit und findet einen Film, der befreit von Klischees eine genauso raue wie zärtliche und vor allem unwahrscheinlichen Liebesgeschichte erzählt.

Mit Perfect Sense: Die besten Sci-Fi-Filme von 2000 bis 2020

Getragen werden die zerbrechlichen Bilder von einem Großmeister: Max Richter (Waltz with Bashir, The Leftovers) schrieb die Musik zu diesem außergewöhnlichen Film und bündelt darin all die Eindrücke, die den Figuren abhandenkommen. Ja, Perfect Sense ist eine eindringlich und hochemotionale Erfahrung.

Seit dem 23. Juli 2025 könnt ihr Perfect Sense bei Amazon Prime im Abo streamen.