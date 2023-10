Sci-Fi-Gigant kehrt 7 Jahre nach Monster-Meisterwerk endlich zurück: Godzilla braucht im neuen Trailer nur 15 Sekunden, um ein ganzes Land zu traumatisieren

Godzilla ist zurück. Sieben Jahren nach dem Monster-Meisterwerk Shin Godzilla verwüstet er im neuen Teaser zum neuen Sci-Fi-Kracher Godzilla: Minus One wieder ganze Landstriche.

Godzilla ist nicht gleich Godzilla. Während Monster-Fans geduldig auf den US-Blockbuster Godzilla x Kong: The New Empire warten, liefert das japanische Heimatland schon jetzt Nachschub für den Sci-Fi-Giganten. Der neue Teaser zum kommenden Action-Kracher Godzilla Minus One ist nur 15 Sekunden lang, aber verspricht jede Menge Verwüstung.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Godzilla: Minus One an:

Godzilla Minus One - Teaser Trailer 2 (Japanisch) HD

Sci-Fi-Echse Godzilla zerstört Japan nach dem Zweiten Weltkrieg aufs Neue

Godzilla: Minus One spielt im Japan der 50er Jahre und folgt auf den hochgelobten

Shin Godzilla. Die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs sind noch nicht beiseite geräumt, als die gewaltige Riesenechse auf den Plan tritt und sowohl an Land wie zur See die Menschen bedroht.

Der neue Sci-Fi-Kracher stammt von den japanischen Toho Studios, die das Godzilla-Franchise in den 50ern aus dem Boden gestampft haben. Der Zeitraum der Film-Story ist daher auch als Referenz an die Geburt des Mega-Monsters zu verstehen.

Wann kommt Godzilla Minus One nach Deutschland?

Godzilla: Minus One wird hierzulande am 1. Dezember 2023 in die Kinos kommen. In Japan ist er bereits einen knappen Monat früher, nämlich am 3. November 2023, zu sehen. Das amerikanische Pendant lässt noch auf sich warten: Godzilla x Kong soll am 11. April 2024 erscheinen.

