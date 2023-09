Die Filme spielten fast 2 Milliarden Dollar ein: Gewaltige Monster-Fantasy geht als Serie weiter und hier ist der erste Teaser

Die MonsterVerse-Reihe mit Godzilla und King Kong kriegt eine Serie. Kurt Russell ist der große Star von Monarch: Legacy of Monsters. Seht den überraschend bildgewaltigen Teaser.

Kaum eine Reihe brachte die Kinosäle in den vergangenen derart verlässlich zum Beben wie das MonsterVerse mit King Kong und Godzilla. Vier Blockbuster erschienen seit 2014. Der nächste Film Godzilla x Kong: The New Empire soll 2024 in die Kinos kommen – und noch davor kriegt das Universum seine erste Serie. Jetzt ist der Teaser zu Monarch: Legacy of Monsters erschienen.

Seht hier den Teaser zur Godzilla-Serie Monarch

Monarch Legacy of Monsters - S01 Teaser Trailer (English) HD

Der Teaser für die Apple TV+-Serie macht einen überraschend aufwendigen Eindruck. Mit imposanten Monster-Auftritten wird Monarch offenbar nicht sparen. Aber funktioniert eine Reihe, die für Krach und Bildgewalt steht, auch als Serie? Das hängt stark von der Handlung und den Figuren ab – den bisherigen Schwachpunkten der Filme.

Worum geht es in der Serie und was bedeutet Monarch?

Monarch: Legacy of Monsters dreht sich um zwei junge Zwillinge, die dem Geheimnis ihres Vaters Lee Shaw nachspüren. Der Armeeoffizier (Kurt Russell) hat bereits seit den 1950ern Verbindungen zur Monster-Organisation Monarch und wird in der Gegenwart von ihr bedroht. Kurt Russells Sohn Wyatt Russell spielte eine jüngere Version seines Vaters. Insgesamt umspannt die Geschichte drei Generationen.

Was ist Monarch? Die fiktive Regierungsorganisation Monarch ist das verbindende Element des MonsterVerse. Sie beschäftigt sich mit der Erforschung gigantischer, unidentifizierter Organismen, also Godzilla und Co. Monarch wurde bislang in jedem MonsterVerse-Film erwähnt, spielte aber eher eine Schattenrolle im Hintergrund. Die Serie wird das ändern.



Das MonsterVerse ist ein Milliarden-Franchise – aber es schwächelt

Die vier im Zeitraum von nur sieben Jahren veröffentlichten Blockbuster spielten insgesamt beachtliche 1,94 Milliarden US-Dollar ein, schreibt The Numbers . Allerdings zeigt der Trend eher nach unten. Die stärksten Vertreter der Reihe sind die ersten beiden Filme Skull Island und Godzilla mit Ergebnissen über 500 Millionen US-Dollar. Der dritte Teil King of the Monsters bildete 2019 den bisherigen Tiefpunkt mit unter 400 Millionen US-Dollar.

Godzilla vs. Kong holte in der Pandemie wiederum starke 468 Millionen US-Dollar rein. Dennoch weiß derzeit niemand, wo dieses Franchise steht. Umso spannender, dass in Kürze bald zwei neue Vertreter erscheinen.

Wann kommt die Godzilla-Serie und wann kommt der nächste MonsterVerse-Film?

Die ersten zwei Episoden der Monarch/Godzilla-Serie erscheinen am 17. November 2023 bei Apple TV+. Es geht weiter mit wöchentlichen Folgen ab dem 12. Januar. Insgesamt besteht die Staffel aus 10 Teilen. Der Kinostart von Godzilla x Kong: The New Empire ist für den 11. April 2024 angesetzt.

