Sci-Fi-Gott erneuert 50 Jahre alte Reihe: Bei Amazon Prime streamt ein grandioses Superhelden-Spektakel, das viel zu wenige gesehen haben

Der Superheldenfilm steckt in der Krise? Nicht, wenn man diesen japanischen Kracher von Neon Genesis Evangelion-Genie Hideaki Anno schaut. In Deutschland gibt's Shin Masked Rider bei Amazon Prime Video.

Ich hatte vorher nicht eine Minute aus der Kamen Rider-Reihe gesehen und war trotzdem von Shin Masked Rider (OT: Shin Kamen Rider) begeistert. Der japanische Superheldenfilm entstand zum 50. Jubiläum der Mensch-Insekten-Reihe und feierte in Deutschland 2023 mehr oder weniger unbeachtet bei Amazon Prime Video Premiere. Anlässlich des Jahresrückblicks bei Moviepilot möchte ich ein Grashüpfer-Ärmchen für das Spektakel brechen, das fantasievoll, blutig und voller Melancholie vom Kampf für das Gute erzählt.

Hideaki Anno erneuerte erst Godzilla, dann Kamen Rider

Hideaki Anno ist das, was man gemeinhin als Sci-Fi-Gott bezeichnet. Der japanische Regisseur und Autor erschuf nämlich die einflussreiche Neon Genesis Evangelion-Reihe. Er treibt sich aber auch in anderen Franchises herum. Mit der glubschäugigen Monster-Kaulquappe kommentierte er in Shin Godzilla 2016 die japanische Katastrophen-Politik. Das war sein erster Reboot einer der sogenannten Tokusatsu-Reihen, die ihre Unterhaltung aus aufwendigen Spezialeffekten ziehen. Für Shin Ultraman (2022) schrieb er das Drehbuch und beim Reboot von Kamen bzw. Masked Rider saß Hideaki Anno wieder auf dem Regie-Stuhl.

Toei Shin Masked Rider

Kamen Rider erblickte 1971 das Licht der TV- und Manga-Welt. Damals wie heute arbeiten die Bösewichte für die Organisation SHOCKER, die Menschen entführt, als Insekten-Hybride "upgradet" und einer Gehirnwäsche unterzieht. Student und Motorradfahrer Takeshi (Sôsuke Ikematsu) gehört zu den Opfern, wird aber rechtzeitig von der reformierten SHOCKER-Handlangerin Ruriko (Minami Hamabe) befreit. Als Masked Rider zieht er fortan gegen ehemals menschliche Spinnen, Wespen und andere Wesen in den Kampf und kommt dem beflügelten Kopf einer Verschwörung immer näher.

Ein Superhelden-Film voller Charakter und platzender Köpfe

Shin Godzilla wartete mit der animalischen Zerstörung von Häuserblocks auf, die Action im Masked Rider-Neustart läuft bodenständiger ab. Motorrad-Verfolgungsjagden, Fights und gelegentlich platzende Köpfe wechseln sich ab.

Der gewohnten Blockbuster-Epik des Superheldenfilms wird eine regelrecht handgemachte Optik entgegengehalten. Das beginnt bei den schnittigen Insekten-Kostümen, führt über visuelle Effekte, die aus einer anderen Ära zu stammen scheinen, und findet sich auch in der hastigen Kamera-Arbeit wieder. Elegant ist nicht der Begriff, den ich für die Inszenierung verwenden würde, sondern eher enthusiastisch. Als wäre die Linse manchmal selbst schockiert von den Wendungen der Geschichte. Und von denen gibt es reichlich.

Toei Shin Kamen Rider

Shin Masked Rider fährt eine Überwältigungsstrategie, sowohl was die berauschenden Action-Momente als auch die herzzerreißenden Twists und Todesszenen anbetrifft. Dank des B-Movie-Charmes und dem ernsthaften Umgang mit den auf ihrem Leben gerissenen Held:innen geht einem das aber nicht auf die Nerven.

Shin Masked Rider ist vielmehr ein Vorzeige-Beispiel eines Superhelden-Reboots: Einerseits werden mit den Kostümen und Effekten Anknüpfungspunkte an die lange Franchise-Geschichte geflochten. Andererseits füttert Hideaki Anno seinen Film mit einem solchen Weltschmerz, dass eine unverkennbar eigensinnige Handschrift auf dem "Marken-Produkt" zurückbleibt.

In einem Jahr, in dem prominentere Super-Insekten kreativ scheiterten, triumphiert Shin Masked Rider. Dieser Film hat so viel Charakter, wie man es von Superhelden-Franchises kaum noch gewohnt ist.

