Sci-Fi-Horror-Reihe mit genialem Konzept wird fortgesetzt: Schon seit 3 Filmen lehrt sie uns das Fürchten

Was schon lange Gesprächsthema war, ist nun endlich offiziell: A Quiet Place 3 hat einen Starttermin und auch der Regisseur der Sci-Fi-Horror-Fortsetzung steht schon fest.

Dreimal durften wir bereits in eine Welt eintauchen, in der die Menschheit schweigen muss, um nicht von geräuschempfindlichen Alien-Monstern getötet zu werden. Nach A Quiet Place, dessen Fortsetzung A Quiet Place 2 und dem Spin-off A Quiet Place: Tag Eins wird es aber definitiv noch einen vierten Ausflug in die bedrohliche Post-Apokalypse geben.

Das verantwortliche Studio Paramount hat nun nämlich einen offiziellen Starttermin für das lange Zeit forcierte Sequel A Quiet Place 3 angesetzt.

Sci-Fi-Horror A Quiet Place 3 kommt – mit Regisseur John Krasinski an Bord

Wie Deadline am vergangenen Wochenende exklusiv berichtete, soll Teil 3 des Alien-Horrors am 9. Juli 2027 in den USA im Kino starten. Den Release-Termin verkündete John Krasinski höchstpersönlich auf Instagram:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der The Office-Star inszenierte bereits die ersten beiden A Quiet Place-Filme und wird auch bei der kommenden Fortsetzung die Regie übernehmen. Damit bekommt Produzent Brad Fuller doch noch seine Wunschlösung, nachdem Krasinski für den Posten aufgrund seines vollen Terminkalenders bisher wenig Kapazitäten zur Verfügung hatte.

Anscheinend konnte sich Krasinski jetzt genügend Zeit freischaufeln: Er fungiert bei A Quiet Place 3 nämlich nicht nur als Regisseur, sondern auch als Drehbuchautor und Co-Produzent. Diese Dreierfunktion füllte er ebenfalls schon bei Teil 1 und 2 der Horror-Reihe aus.

Worum geht es in A Quiet Place 3 und wer spielt mit?

Sowohl zu Handlung als auch zum Cast des Sci-Fi-Horror-Sequels gibt es bislang noch keinerlei Informationen. Gut möglich, dass darin erneut Emily Blunt, Noah Jupe und Millicent Simmonds als Abbott-Familie zurückkehren. Und auch der von Oscarpreisträger Cillian Murphy gespielte Emmett hat das Ende von A Quiet Place 2 überlebt und könnte theoretisch wieder in der Fortsetzung auftauchen.

Bis zum Kinostart am 9. Juli 2027 werden wir aber natürlich noch erfahren, wer bei A Quiet Place 3 vor der Kamera stehen und worum es im Film gehen wird.