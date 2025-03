Unerträglich intensiver Sci-Fi-Horror bekommt Teil 3 – es gibt nur ein Hindernis

Eines der besten Sci-Fi-Horror-Franchises bekommt doch noch eine Fortsetzung. Für den dritten Teil der Reihe gibt es nur ein großes Problem. Es heißt John Krasinski.

Monströse Aliens sorgen in erster Linie für Eines: Stille. Das gilt zumindest im A Quiet Place-Franchise, in dem grausame Außerirdische die Reste der Menschheit per Gehör jagen. Jetzt steht die Zukunft der Sci-Fi-Horror-Reihe fest: A Quiet Place 3 soll auf jeden Fall kommen, extreme Verzögerungen hin oder her.

Problem für Sci-Fi-Horror-Reihe: A Quiet Place-Regisseur ist zu beliebt

Ursprüngliche Pläne sahen eine Veröffentlichung von A Quiet Place 3 bereits für 2025 vor. Aktuell hat das Sci-Fi-Horror-Sequel aber keinen Kinostart, was viele Fans verunsicherte. Produzent Brad Fuller bestätigte jetzt allerdings gegenüber The Direct , dass er gegenwärtig an der Fortsetzung arbeite. Das einzige wirklich große Problem sei die Zeitplanung von Regisseur John Krasinski:

Schaut hier den Trailer zum neuesten A Quiet Place-Film Tag eins:

A Quiet Place: Tag Eins - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wir stellen A Quiet Place 3 gerade zusammen. Als wir den ersten Film drehten, hatte John [Krasinski] noch nicht so viel zu tun. Er kam gerade von Das Büro und wollte Regie führen. Aber jetzt ist er so gefragt, dass es schwer ist, ihn zu bekommen. Hoffentlich kann er sich nach seinem nächsten Film [A Quiet Place 3] widmen.

Fuller stellt außerdem in Aussicht, dass auf einen dritten Teil noch weitere Filme folgen sollen. Neben zwei Filmen der Hauptreihe erschien 2024 das Spin-off A Quiet Place: Tag Eins.

Krasinskis Terminkalender ist in der Tat voll: Letztes Jahr veröffentlichte er mit IF: Imaginäre Freunde eine weitere Regiearbeit. Gegenwärtig steht er als Amazons erster Action-Held erneut vor der Kamera. Wann können Horror-Fans also mit A Quiet Place 3 rechnen?

Wann kommt A Quiet Place 3 ins Kino?

Sollte sich Fullers Wunsch erfüllen und Krasinskis Fokus nach seinem gegenwärtigen Dreh auf A Quiet Place 3 liegen, wird der Kinostart dennoch eine Weile auf sich warten lassen. Wir gehen nicht vor 2027 von einer Veröffentlichung aus.