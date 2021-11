Sci-Fi-Inferno vom Independence Day-Macher: Im bildgewaltigen Trailer kracht der Mond auf die Erde

Roland Emmerich dreht endlich wieder einen Katastrophen-Film. Der neue Trailer zu Moonfall löst alle Versprechen des Szenarios ein. Es ist die pure, bildgewaltige Zerstörung.

In Zeiten wie diesen gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn Filme mir den Eindruck vermitteln, man müsste sich noch Katastrophen ausdenken, um Handlungen damit zu füllen. Moonfall ist in dieser Hinsicht Katastrophen-Nostalgie pur. Während die Weltgemeinschaft immer noch so tut, als ließe das Klima mit sich verhandeln, lässt der Regisseur von Independence Day, The Day After Tomorrow und 2012 den Mond mit dem Erdglobus kollidieren. Das ist nicht so kompliziert wie sich häufende Fluten und Waldbrände.

Der Trailer zum Science-Fiction-Rummel Moon Fall

Roland Emmerich verfilmt mit Moonfall ein komplett abwegiges, deshalb umso wohligeres Desaster-Szenario. Wenn der kleine graue Trabant auf die Erde fällt, sieht das natürlich spektakulär aus und mir fällt gerade kein Film ein, den ich schneller sehen will.

Moonfall - Teaser Trailer 2 (English) HD

Darum geht es in Moonfall und dann startet der Film

In Moonfall sorgt eine geheimnisvolle Macht dafür, dass der Mond seine Umlaufbahn verlässt und sich direkt auf die Erde zubewegt. Die Menschheit gerät in Panik. Nur die ehemalige Astronautin Jo Fowler (Halle Berry) bewahrt einen kühlen Kopf und denkt sich einen Plan aus, um die den Planeten vor dem Untergang zu retten.

Das Problem ist nur: Niemand hat Vertrauen in sie. Die einzigen zwei Verbündeten auf ihrer Reise zur Weltrettung sind der Astronautenkollege Brian Harper (Patrick Wilson) und der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley). Der Trailer zu Moonfall deutet darüber hinaus unheimliche Ereignisse im Weltraum an.

Nachdem Roland Emmerich mit der lang erwarteten Fortsetzung Independence Day 2: Wiederkehr enttäuschte, könnte Moonfall seine Rückkehr zu alter Stärke markieren. Der Trailer sieht auf alle Fälle so aus, als haben wir es mit einem abgefahrenen Science-Fiction-Film zu tun, der in sein Konzept verliebt ist und keine Gefangenen macht.

Moonfall startet am 3. Februar 2022 in den deutschen Kinos.

