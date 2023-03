Sci-Fi-Klassiker neu aufgelegt: Die größte Matrix-Vorlage erscheint in einer aufwändigen 4K-Collector's Edition

Ghost in the Shell ist neben Akira der Sci-Fi-Animeklassiker schlechthin. Das Meisterwerk von Mamoru Oshii erscheint erstmals in 4K in einer hochwertigen Sammlerbox.

Lange vor dem Videospiel Cyberpunk 2077 und der Anime-Verfilmung Cyberpunk: Edgerunners begründete unter anderem der Klassiker Blade Runner das "Cyberpunk"-Genre. Stark von Blade Runner beeinflusst erschuf Masamune Shirow 1989 den Manga Ghost in the Shell, den Mamoru Oshii 1995 als Anime-Film in die Kinos brachte.



Oshiis Filmversion begeisterte Sci-Fi-Fans und Kritiker auf aller Welt und gilt bis heute als Meisterwerk und Klassiker. Und als Hauptinspiration des vielleicht größten Sci-Fi-Spektakels überhaupt. Wenn ihr das Vorbild von Matrix noch nicht gesehen habt, ist jetzt die perfekte Möglichkeit, diese Bildungslücke zu schließen. Denn am 20. April erscheint der Anime-Klassiker in 4K und zwar in einer fetten Collector's Edition, die sogar einen 352-seitigen Manga enthält.

Darum geht es in Ghost in the Shell

Die Welt im Jahr 2029 ist eine andere. Die meisten Menschen ersetzen einzelne Körperteile durch künstliche Implantate und werden so zu Cyborgs. Nur das Gehirn lässt sich noch nicht gänzlich ersetzen. Einige Cyborgs verfügen sogar über einen komplett künstlichen Körper: die Shell. Die Shell ist eine Biokapsel, die ihre Persönlichkeit, Identität und ihren Geist (der namensgebende "Ghost") enthält.

Als der geheimnisumwobene Hacker "Puppetmaster" die Öffentlichkeit terrorisiert, indem er die Abwehrmechanismen der Shells überwindet und die Ghost manipuliert, setzt die Regierung die Spezialeinheit Section 9 auf ihn an. Doch die fischt erstmal in Dunklen, haben doch die Opfer des Pupptermasters, nachdem sie ihren Willen verloren haben und Verbrechen für ihn begehen, keine Erinnerungen an ihre Taten...

PLAION PICTURES Die Ghost in the Shell Collector's Edition

Das steckt in der Ghost in the Shell Collector's Edition

Highlight der Box ist die Manga Vorlage als Hardcover-Buch, aber auch die weiteren Extras können sich sehen lassen:

Making-of Ghost in the Shell

Ghost in the Shell - Digital Works

Music Video: Saeko Higuchi - The Promise of the Future

Original Trailer (1995)

zwei deutsche Synchronfassungen

32-seitiges Booklet von Stefan Riekeles

Kinoposter

Wenn euch die Collector's Edition ein zu großes finanzielles Commitment ist, könnt ihr euch den Film auch in der preiswerten

holen. Mit seinen fundamentalen philosophischen Fragen, dem mysteriösen Soundtrack und der wendungsreichen Story geht Ghost in the Shell weit über ein simples Sci-Fi Spektakel hinaus und gilt zu Recht als einer der besten Anime-Filme überhaupt.

