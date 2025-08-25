Sci-Fi-Kriegsfilm vom Deadpool-Macher nimmt Gestalt an: Netflix verfilmt damit beliebtes Videospiel

Die vor Jahren angekündigte Netflix-Adaption des Sci-Fi-Videospiels Gears of War geht voran: Deadpool-Regisseur David Leitch übernimmt die Regie für den Kriegsfilm.

Bereits 2022 kündigte Netflix eine Adaption des Kriegsspiels Gears of War an. Nachdem schon Dune-Drehbuchautor Jon Spaihts für die Sci-Fi-Videospielverfilmung rekrutiert wurde, ist es nun offiziell: Deadpool-Macher David Leitch wird die Regie in dem Projekt übernehmen.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter bestätigte Leitch diese Woche, dass er die Verantwortung über die Gears of War-Adaption für Netflix übernehmen wird. Er war gemeinsam mit seiner Ehefrau Kelly McCormick, mit der er die Produktionsfirma 87North leitet, zu neuen Projekten befragt worden. Sie bestätigte, dass sie ebenfalls am Projekt beteiligt sei:

Wir schreiben gerade zusammen mit Jon Spaihts und sind sehr gespannt darauf. Es gibt viel Energie von [Gears of War-Unternehmen] The Coalition und von Netflix, da The Coalition 2026 ein Spiel veröffentlichen wird. Wir werden diesen Veröffentlichungstermin nicht einhalten können, aber das ist vielleicht etwas, das sich für die Veröffentlichung des neuen Spiels relevant anfühlt.

Obwohl Fans offenbar noch weitere Jahre Geduld brauchen, scheint die Entwicklung des Films also stetig voranzuschreiten. Seit mehreren Jahren ist das Projekt in der Mache. Für David Leitch scheint sich laut seiner Frau ein Traum zu erfüllen:

Für David ist das eine Gelegenheit, einen Kriegsfilm zu drehen, was er bisher noch nicht gemacht hat, und mit dieser beliebten Marke auf seine eigene Art und Weise ein bisschen Science-Fiction zu machen.

Wer ist der neue Gears of War-Regisseur?

David Leitch ist kein Neuling im Sci-Fi-Action-Genre. Als Macher der gesamten Deadpool-Reihe hat er mehrfach sein Fingerspitzengefühl für Action-Franchises bewiesen. Auch an Filmen wie The Fall Guy, Atomic Blonde und mehreren John Wick-Teilen war er beteiligt.

Seine Arbeit an der Gears of War-Adaption führt den Regisseur nun erstmals in düstere Sci-Fi-Welten. Auch dank der Unterstützung von Jon Spaihts sieht das Projekt vielversprechend aus: Bis wir erste Bilder oder Casting-News erhalten, wird es aber wohl noch eine Weile dauern.