Sci-Fi meets Katze: Dieses einzigartige Spiel hat ALLE überrascht – und ist jetzt besonders günstig zu haben

Stray war einer der großen Überraschungs-Hits 2022 und ist eines der einzigartigsten Spiele überhaupt. Jetzt könnt ihr es euch gerade reduziert für Konsole holen.

Einmal in die Rolle einer Katze schlüpfen und das noch dazu in einer spannenden Cyberpunk-Stadt? Dieses ungewöhnliche Spielkonzept bietet euch das gut bewertete Action-Adventure Stray.

Sci-Fi meets Katze: Darum geht es in Stray

In Stray schlüpft ihr in die Rolle einer Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde, und müsst ein uraltes Geheimnis enträtseln, um aus einer längst vergessenen Stadt zu fliehen. Das Third-Person-Spiel verschlägt euch in Neon-beleuchtete Gassen einer verfallenden Cyberstadt mit einer düsteren und schäbigen Untergrundwelt.

Als streunende Katze durchstreift ihr die detailreiche Gegend, die von neugierigen Droiden und gefährlichen Kreaturen bevölkert wird, und verteidigt euch gegen Bedrohungen. Dabei interagiert ihr auf spielerische Weise mit eurer Umgebung und könnt genauso verstohlen, flink und albern sein, wie eine echte Katze. Auf eurem Weg unterstützt euch mit der Zeit auch eine kleine Flugdrohne mit dem Namen B-12 als euer Gefährte.

So gut ist das Katzen-Abenteuer Stray

Nicht nur die über 300 Amazon-Rezensionen sind mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in der Bewertung fast durchweg zufrieden, auch das Fachmagazin GameStar hat im Test mit 86 von 100 Punkten eine gute Bewertung vergeben. Im Fazit heißt es, dass Stray "eine runde Spielerfahrung mit einer spannenden Story, toller Grafik und unvergleichlicher Cyberpunk-Atmosphäre" ist.

Demnach passt das Action-Adventure zu euch, wenn ihr Lust auf eine kurze knackige Story habt, Fans von dichter Cyberpunk-Atmosphäre seid und schon immer Lust hattet, mal als Katze zu leben. Wer sich jedoch eine lange Story mit Entscheidungsfreiheit, eine große Open World oder komplexe Kämpfe wünscht, könnte etwas enttäuscht werden.



