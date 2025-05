Sci-Fi-Meister verfilmt eines der beliebtesten Fantasy-Spiele: Die Vorlage wurde über 30 Millionen Mal verkauft

Nach Sci-Fi-Krachern und bedrückenden Kriegsfilmen verfilmt Regisseur Alex Garland ein Fantasy-Spiel, das sich in den letzten Jahren zum Megahit entwickelt hat.

Als Regisseur hat sich Alex Garland erstmals 2014 mit dem beeindruckenden Science-Fiction-Drama Ex Machina einen Namen gemacht. Zuletzt hat sich der Filmemacher mit Civil War und Warfare im Genre des Kriegsfilms bewegt. Nach ersten Gerüchten wurde jetzt der nächste Kinofilm von Garland verkündet, für den ein extrem erfolgreiches Fantasy-Videospiel adaptiert wird. An der Story war Game of Thrones-Mastermind George R.R. Martin beteiligt.

Regisseur Alex Garland verfilmt als nächstes den Fantasy-Hit Elden Ring

Wie Deadline berichtet, befindet sich eine Adaption des Fantasy-Hits Elden Ring jetzt offiziell bei dem bekannten Filmstudio A24 in Entwicklung. Garland, der seine letzten Arbeiten auch schon bei dem Unternehmen realisierte, wurde für die Regie verpflichtet.

Elden Ring ist ein Action-Rollenspiel in einem Fantasy-Open-World-Setting, das erstmals 2022 von dem japanischen Publisher FromSoftware veröffentlicht wurde. Entwickler Hidetaka Miyazaki holte damals Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin an Bord, um eine Hintergrundstory und Mythologie für die Welt von Elden Ring zu entwerfen. Martin soll jetzt auch als Produzent an der geplanten Elden Ring-Verfilmung beteiligt sein.

In Elden Ring betreten Spieler:innen das Reich der Zwischenlande, wo die Herrscherin Königin Marika verschwunden ist, nachdem es ihr gelungen war, den mächtigen Elden Ring zu zerstören. Anschließend begann für sogenannte Halbgötter die Schlacht um die verbliebenen Bruchstücke des mächtigsten Artefakts der Welt. Im Spiel steigt man in den Kampf ein, um durch das Finden spezieller goldener Runen selbst zum neuen Eldenfürsten werden zu können.

Seit dem Release des Hauptspiels und mehreren Erweiterungen hat sich Elden Ring bis heute über 30 Millionen Mal verkauft und zählt so zu den beliebtesten Fantasy-Games der jüngeren Geschichte.

Wann startet die Elden Ring-Verfilmung im Kino?

Da sich das Projekt noch in einem so frühen Produktionsstadium befindet, wird ein Kinostart des Elden Ring-Films noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Vor 2027 rechnen wir nicht mit einem Release.