Sci-Fi mit Game of Thrones-Fiesling: Diese Serie klärt die größten Alien-Mysterien der Menschheit

Einen besseren Science-Fiction-Tipp findet ihr heute nicht. Bei TVNOW streamt Project Blue Book mit Aidan Gillen aus Game of Thrones in der Flat. Deshalb lohnt sich die Serie.

Stranger Things trifft auf Akte X und Independence Day - und das alles vermengt mit einer dicken Portion wahrer Geschichte. In der Science-Fiction-Serie Project Blue Book erforscht Game of Thrones-Star Aidan Gillen echte, ungeklärte UFO-Geheimnisse. Deshalb lohnt sich die Serie.

Kurz gesagt: Sie ist perfektes Binge-Futter und ihr könnt die Folgen in der Flatrate streamen. Alle, die wenigstens ein bisschen an außerirdisches Leben glauben, werden großen Spaß haben. Project Blue Book ist hochspannende und befriedigende Science-Fiction, wie ihr sie selten findet.

Mit Game of Thrones-Star in der Hauptrolle: Das ist die Handlung von Project Blue Book

Project Blue Book spielt zu Zeiten des UFO-Hypes in den USA in den 1950er und 60er Jahren. Damals entstand unter anderem der Area 51-Mythos. Ernsthafter beschäftigte sich die Menschheit danach nie wieder mit außerirdischem Leben.

Die US-Regierung musste handeln. Sie gründete die Untersuchungsgruppe Project Blue Book. Sie sollte tatsächlich gemeldete Sichtungen von UFOs sammeln, überprüfen und auswerten. Genau darum geht es in dieser Serie. (Mehr zu den spannenden wahren Hintergründen lest ihr weiter unten.)

Hier kommt der gute Aidan Gillen ins Spiel. Der fiese Strippenzieher Petyr 'Kleinfinger' Baelish aus Game of Thrones verkörpert den Hauptermittler des UFO-Projekts. Das Unvorstellbare sehen wir durch die nüchterne Brille seines Wissenschaftlers Dr. J. Allen Hynek.

Der amerikanische Astronom und Ufologist starb 1986. Er entwickelte ein System zur Einordnung von "Nahbegegnungen der dritten Art", also UFO- und Alien-Sichtungen. Wie gesagt, die Menschheit und die US-Regierung nahmen UFOs damals sehr ernst.

Hynek sträubt sich zunächst gegen die Aufgabe, gerät in der Serie aber immer tiefer hinein in den Strudel aus Verschwörungen und wissenschaftlich Unerklärbarem. Er schart ein Team aus Mitarbeitern um sich, das den seltsamen Fällen nachgeht.

Bei TVNOW streamen: Was steckt hinter dem echten Project Blue Book?

Natürlich überdramatisiert Project Blue Book die historischen Ereignisse, wie eine Recherche der New York Times ergab. Fakten werden mit Fiktion gemischt, damit ein unterhaltsamer Plot um den privat wahrscheinlich weniger charismatischen Wissenschaftler Hynek entsteht. In ihrem Kern bleibt die Serie aber nah an der Geschichte.

Die Binge-Fakten zu Project Blue Book

Genre: Science-Fiction, Mystery, History

Anbieter: Exklusiv bei TVNOW

Staffeln: 2

Folgen: 20

Länge der Episoden: ca. 44 Minuten

Sprache: auf Deutsch synchronisiert oder im O-Ton mit Untertiteln

Bei dem Projekt - angetrieben von der Air Force - ging es darum, möglichst viele Berichte von UFO-Sichtungen zu widerlegen. Die Regierung wollte damals eine Panik in der Bevölkerung verhindern. Allein das zeichnet ein interessantes Bild vom Zeitgeist in den 50ern. In amerikanischen Himmeln ereigneten sich Phänomene, die sich schlicht nicht erklären ließen - also eine potentielle Bedrohung durch Feinde - die Sowjet Union - darstellten.

Hynek wurde als wissenschaftlicher Berater angestellt, der nach und nach erkannte, dass er es mit echten fliegenden Objekten zu tun hatte. Er schob Untersuchungen an. Doch das Geheimnis um die fliegenden Objekte konnte bis heute nicht vollständig aufgeklärt werden, auch weil seit dem Ende von Blue Book nicht genug Anstrengungen in die Richtung unternommen worden, so heißt es in dem Bericht der Times.

Mit 12.618 Fällen von vermeintlichen UFO-Sichtungen wurde Hynek in seiner Amtszeit konfrontiert. 701 sind bis heute nicht erklärt worden.

