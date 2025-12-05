Sensation im Sci-Fi-Kino: Neuer Men in Black-Film in Arbeit und Will Smith soll zurückkehren

Bei Sony ist mittlerweile Men in Black 5 in Arbeit. Ob die Science-Fiction-Komödie mit Will Smith auch ihren größten Star zurückholt, klärt sich, sobald er das Drehbuch gelesen hat.

Bekommen wir 30 Jahre nach dem Originalfilm Men in Black auch noch einen fünften Teil aus der amüsanten Sci-Fi-Reihe, die schon über 1,9 Milliarden US-Dollar eingespielt hat? Sony Pictures hat nun immerhin ein Drehbuch in Auftrag gegeben und hofft sogar darauf, Will Smith erneut vor die Kamera zu bekommen, nachdem er den vierten Teil ausgesetzt hatte. Der wird demnächst auch im Endzeit-Sequel I Am Legend 2 zu sehen sein.

Sci-Fi Komödie Men in Black 5 ist in Arbeit: Will Smith bekommt das Drehbuch zuerst

Laut Deadline sitzt Autor Chris Bremner (Bad Boys For Life) derzeit an der ersten Version des Drehbuchs zu Men in Black 5. Idealerweise soll darin Agent J (Smith) zurückkehren, entweder erneut als zentraler Hauptcharakter, oder im Rocky/Creed-Sinne als Mentor, der die Fackel an eine Nachwuchsperson in Schwarz weitergibt. Offiziell an Bord ist der Originalstar zu diesem Zeitpunkt noch nicht, er wird aber der erste sein, der das Skript zu lesen bekommt.

Das MIB-Franchise begann mit drei Filmen von Barry Sonnenfeld, in denen Smith als Agent J und Tommy Lee Jones als Agent K zu sehen waren. 2019 ging es dann bereits mit Nachwuchsagent:innen und ohne die Originalstars weiter. In Men in Black: International von F. Gary Gray waren stattdessen Chris Hemsworth und Tessa Thompson in schwarzen Anzügen als Agents zu sehen, die versuchen, die Existenz von Aliens zu vertuschen.

Wer die Regie bei Men in Black 5 übernehmen würde, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht raus.

Wann würde Men in Black 5 rauskommen?

Sollte Will Smith seiner Beteiligung am neuen Men in Black-Film direkt zustimmen, könnte alles Schlag auf Schlag gehen. Doch selbst, wenn Sony das Sci-Fi-Sequel direkt im kommenden Jahr drehen lässt, wird es mit der aufwendigen Postproduktion eines Genre-Blockbusters bis mindestens 2027 dauern, bis die Männer und Frauen in Schwarz erneut im Kino zu sehen sind. Das wäre aber immerhin das 30. Jubiläum des Franchise.

Falls ihr die ersten vier Men in Black-Filme nachholen wollt oder rewatchen müsst, weil ihr geblitzdingst wurdet, findet ihr sie bei Netflix im Streaming-Abo.