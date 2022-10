Sci-Fi-Serie von genialem Duo neu bei Amazon Prime: Wie gut ist Chloë Grace Moretz' Peripherie?

Bei Amazon Prime ist ganz frisch die Science-Fiction-Serie Peripherie gestartet. Wir verraten euch, ob sich das ambitionierte Projekt lohnt.

Es geht lückenlos weiter. Letzte Woche erschien die letzte Folge von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Diese Woche legt Amazon Prime das nächste Serienhighlight nach: Peripherie mit Kick Ass-Star Chloë Grace Moretz. Produziert wurde die Sci-Fi-Serie von niemand Geringerem als Lisa Joy und Jonathan Nolan, den Köpfen hinter dem HBO-Hit Westworld. Aber lohnt sich das heißerwartete Projekt auch?

Handlung und Trailer: Worum geht es in Peripherie?

Seit Freitag sind die ersten beiden Folgen bei Amazon Prime verfügbar *. Der Rest der insgesamt 8 Episoden folgt im Wochentakt jeden Freitag bis zum 2. Dezember, wenn das Staffelfinale läuft.

Peripherie - S01 Trailer (Deutsch)

Die Science-Fiction-Serie Peripherie (im Original: The Peripheral) spielt in einer Zukunft, in der die Gesellschaft durch den technologischen Fortschritt verändert wurde. Hier entdeckt eine Frau eine alternative Realität und wird mit einer schrecklichen Zukunftsvision konfrontiert.

Es ist das Jahr 2032: Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) ist eine junge und ehrgeizige Frau, die in den Blue Ridge Mountains in den USA versucht ihre Familie zusammen zu halten. Sie arbeitet in einem Geschäft für 3D-Drucker und verdient sich nebenbei noch zusätzliches Geld, indem virtuelle Simulations-Spiele für reiche Menschen spielt. Eines Tages betritt sie durch ein VR-Headset eine virtuelle und futuristische Welt.

Im virtuellen London des Jahres 2099 soll sie als Mission in das Gebäude eines Unternehmens namens Research Institute einbrechen. Doch etwas stimmt nicht mit dieser Umgebung. Bald schon muss Flynne realisieren, dass diese Welt gar keine virtuelle Kreation ist, sondern die Realität der Zukunft.

Lohnt sich Periepherie? Wie gut ist die Sci-Fi-Serie?

Die ersten Reaktionen auf die beiden Folgen sind gemischt. Bei dem Kritiken-Aggregator Meta-Critic ergeben die gesammelten Reviews einen Schnitt von 60 Prozent Zustimmung. Der Hollywood Reporter lobt die großen Ideen, die sich allerdings unter einem bislang zu wendungsreichen Plot verbergen würden. Die Fan-Wertungen bei Rotten Tomatoes sind mit 72 Prozent etwas besser. Bei Moviepilot wurden noch nicht genug Wertungen abgegeben, aber User topsecret01 schreibt über seinen ersten Eindruck:

Man merkt das die Macher von Westworld dabei sind, optisch ausgezeichnet, die Story wird man sehen, wie sie sich weiterentwickelt

Für Sci-Fi-Fans lohnt sich definitiv ein Blick auf die ersten beiden Episoden Peripherie!

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

