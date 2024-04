Sci-Fi-Thriller im Multiversum: Trailer zu Bestseller-Adaption lässt Star Wars-Star gegen sich selbst antreten

In der Sci-Fi-Serie Dark Matter - Der Zeitenläufer wird Star Wars-Star Joel Edgerton mit sich selbst konfrontiert. Der erste Trailer verspricht ein surreales Multiversum.

Komplexe Multiversen entfesseln kann nicht nur Marvel. In der Serie Dark Matter - Der Zeitenläufer wird nun auch ein Star Wars-Star mit sich selbst konfrontiert. Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi) trifft im Format von Apple TV+ auf verschiedene Versionen seines Ichs – und der erste Trailer verspricht ein trippiges Sci-Fi-Spektakel.

Joel Edgerton trifft in der Sci-Fi-Serie Dark Matter - Der Zeitenläufer auf sich selbst

Physiker und Professor Jason Desson (Edgerton) führt mit seiner Frau Daniela (Jennifer Connelly) und seinen Kindern ein glückliches Familienleben in Chicago. Jedenfalls bis er eines Tages auf mysteriöse Weise entführt wird und am nächsten Morgen in einer alternativen Realität aufwacht. Plötzlich muss er seine Familie vor einer bösen Macht beschützen, mit der er niemals gerechnet hätte: sich selbst.

Seht hier den Trailer zu Dark Matter - Der Zeitenläufer in der Originalversion:

Dark Matter - S01 Trailer (English) HD

Dark Matter basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Blake Crouch aus dem Jahr 2016. Crouch fungiert bei der Serie ebenso als Schöpfer, ausführender Produzent und Showrunner. Neben Joel Edgerton und Jennifer Connelly stehen unter anderem Alice Braga (I Am Legend), Dayo Okeniyi (Die Tribute von Panem - The Hunger Games), Oakes Fegley (Elliot, der Drache) und Jimmi Simpson (Westworld) auf der Cast-Liste der Serie.

Wann und wo könnt ihr Dark Matter sehen?

Die 1. Staffel von Dark Matter wird 9 Episoden umfassen und mit einer Doppelfolge am 8. Mai 2024 auf Apple TV+ starten. Danach erscheinen die neuen Folgen jeweils mittwochs im Wochentakt, bis das Finale die 1. Staffel am 26. Juni 2024 abschließt.

