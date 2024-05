Seit 17 Jahren warten wir auf die Fortsetzung eines der besten Zombie-Filme aller Zeiten: Jetzt hat sie endlich einen Kinostart

Mit dem Horror-Thriller 28 Days Later hat Danny Boyle einen der besten Zombie-Filme in der Geschichte der bewegten Bilder geschaffen. Jetzt geht die Reihe weiter.

Infizierte Menschen, die in rauen Bildern durch Londons verlassene Straßen rennen: 28 Days Later ist der wohl prägendste Zombie-Film des 21. Jahrhunderts und ein Meilenstein der digitalen Revolution Hollywoods. Gedreht wurde er 2002 von Regisseur Danny Boyle. Fünf Jahre später kam mit 28 Weeks Later die Fortsetzung ins Kino.

Obwohl die Filme erfolgreich waren und schnell eine große Fangemeinde gefunden haben, sind 17 Jahre ins Lang gezogen, bis der nächste Teil der Zombie-Saga offiziell angekündigt wurde. Seit Anfang des Jahres haben wir Gewissheit: 28 Years Later kommt definitiv. Jetzt steht der Kinostart des Horror-Thrillers fest.

Horror-Rückkehr im Kino: Die Zombie-Fortsetzung 28 Years Later wird einer der großen Sommer-Blockbuster 2025

Wie der Hollywood Reporter berichtet, startet 28 Years Later am 20. Juni 2025 in den USA im Kino. Sony Pictures positioniert den Film damit als großen Sommer-Blockbuster. Wann der Film nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Es ist davon auszugehen, dass der hiesige Kinostart zeitnah zur US-Veröffentlichung erfolgt.

Wie schon 28 Weeks Later stellt uns der dritte Teil einen neuen Cast vor. Ausgehend von den Informationen von Variety sind Jodie Comer (The Last Duel), Aaron Taylor-Johnson (The Fall Guy) und Ralph Fiennes (The Menu) für 28 Years Later gesetzt. Geplant ist, dass der Film eine neue Trilogie aus dem Zombie-Universum anstößt.

Hinter den Kulissen dürfen wir uns über die Rückkehr von drei Talenten des Originals freuen. Boyle ist wieder als Regisseur am Start. Alex Garland (Civil War) schreibt das Drehbuch. Cillian Murphy (Oppenheimer), der Hauptdarsteller des ersten Teils, beteiligt sich als Produzent. Ob er auch vor der Kamera in Erscheinung tritt, ist unklar.

Sony setzt großes Vertrauen in die Marke und hat die Arbeit am zweiten Teil der neuen 28-Trilogie ebenfalls in die Wege geleitet. Zuletzt wurde Nia DaCosta als Regisseurin mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Neben dem starken Candyman-Update von 2021 brachte sie u.a. den Superheldinnen-Blockbuster The Marvels ins Kino.