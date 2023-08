In 6 MCU-Filmen totgeschwiegen: Marvel hat eines seiner größten Probleme gelöst und kaum jemand hat's bemerkt

Vor zwei Jahren ist etwas Unglaubliches im Marvel Cinematic Universe passiert. Die meisten Filme und Serien haben das gigantische Ereignis jedoch einfach komplett ignoriert.

Als im November 2021 Eternals ins Kino kam, bebte die Erde – zumindest im Film. Der Marvel-Blockbuster stellte uns eine Gruppe komplett neuer Superheld:innen vor, die mit ihren Kräften mühelos den Avengers Konkurrenz machen. Auf eine Sache wahren sie jedoch nicht vorbereitet: die Geburt eines Celestials.

Im Finale von Eternals erhebt sich der mächtige Tiamut aus der Erde. Geboren wurde er im Inneren des Planeten, jetzt bricht er durch die Oberfläche und droht, alles menschliche Leben für immer zu vernichten. Nur in letzter Sekunde kann die Katastrophe verhindert werden. Kopf und Hand des Celestials sind trotzdem zu sehen.

Das sollte doch jemandem auffallen, oder?

She-Hulk löst das Eternals-Problem mit dem Celestial Tiamut, der aus der Erde herauragt

Tatsächlich wurde dieses Ereignis im Marvel Cinematic Universe hartnäckig ignoriert. Sechs Kinofilme sind seit Eternals erschienen und keiner hat die Geburt von Tiamut adressiert. Wenn wir eine Lösung des Problems suchen, müssen wir tiefer graben. In einer MCU-Serie bei Disney+ versteckt sich die Antwort auf unsere Frage.

Komplett an den Menschen vorbeigegangen ist der riesige Koloss nämlich nicht. In der 2. Folge von She-Hulk: Die Anwältin gibt es einen kurzen Moment, der uns endlich verrät, wie der normalsterbliche Teil der Weltbevölkerung auf Tiamut reagiert. Vergessen sind die erderschütternden Geschehnisse aus Eternals also noch nicht.

Es herrscht offenbar Verwirrung, weshalb sich eine News-Seite dazu berufen sieht, die Sache aufzuklären. Mit folgender Überschrift wird gelockt: "Deswegen ragt die riesige Statue eines Mannes aus dem Meer heraus." Die Geschichte von Eternals hat also definitiv stattgefunden und beschäftigt zumindest ein paar Leute im MCU.

Darüber hinaus gibt es gleich noch eine zweite Marvel-Anspielung: "Mann kämpft mit Metallkrallen bei einer Kneipenschlägerei." Damit kann eigentlich nur Wolverine gemeint sein. Schon bald wird der von Hugh Jackman verkörperte Mutant tatsächlich sein MCU-Debüt abliefern. Nächstes Jahr ist er in Deadpool 3 zu sehen.

Vielleicht macht sich Deadpool in dem Film sogar über den halbe Celestial lustig, der einfach aus der Erde herausragt, ohne dass es die Weltbevölkerung allzu sehr beschäftigt. Auch die jüngste MCU-Serie, Secret Invasion, zeigte sich von dem gottgleichen Wesen unbeeindruckt und legte den Fokus auf die Skrulls.

Wie geht es im Marvel-Universum weiter?

Dieses Jahr erwartet uns noch ein großer Marvel-Film im Kino, nämlich The Marvels. Hier laufen u.a. die Geschichten aus Captain Marvel, WandaVision und Ms. Marvel zusammen. Kinostart ist der 8. November 2023. Darüber hinaus geht am 6. Oktober 2023 die MCU-Serie Loki bei Disney+ weiter. Am 29. November 2023 folgt Echo.

