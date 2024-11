Neuer Marvel-Trailer zeigt Captain Americas Kampf gegen den roten Hulk

Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr: In Captain America 4 wird sich Harrison Ford in den roten Hulk verwandeln. Der neue Trailer zum Film zeigt den Marvel-Wüterich in Action.

Nach dem Multiversums-Abenteuer Deadpool & Wolverine kündigt sich der nächste Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) mit einem actiongeladenen Trailer an: Captain America 4: Brave New World. Macht euch gefasst auf jede Menge Superhelden-Bombast, einige Polit-Thriller-Elemente und die Ankunft des roten Hulks.

Im ersten Captain America 4-Trailer war er bereits für wenige Sekunden zu sehen. Jetzt tobt sich das außer Kontrolle geratene Wutmonster im Zweikampf mit Sam Wilsons aka Captain America aus. Gespielt wird der Red Hulk von Hollywood-Legende Harrison Ford, der mit Brave New World sein Marvel-Debüt abliefert.

Neuer Trailer zu Captain America 4: Brave New World entfesselt Harrison Ford als Red Hulk

Captain America: Brave New World - Trailer (Deutsch) HD

Ford übernimmt damit die Rolle, die ursprünglich der verstorbene William Hurt im MCU verkörperte. Hinter Red Hulk versteckt sich nämlich niemand geringeres als Thaddeus Ross, den wir bereits vor 16 Jahren als General in Der unglaubliche Hulk kennengelernt haben. Inzwischen ist Ross zum Präsidenten der USA aufgestiegen.

Wie der neue Trailer zu Captain America 4: Brave New World zeigt, versteckt Ross ein düsteres Geheimnis und legt sich mit Sam Wilson an, der nach seinen Zweifeln in der bei Disney+ erschienenen Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier jetzt endgültig in seiner Rolle als neuer Captain America angekommen ist.

Ross ist allerdings nicht der einzige Widersacher, mit dem es Wilson zu tun bekommt. In Captain America 4: Brave New World mischt auch noch ein gewisser Seth Voelker mit, der als Sidewinder die zwielichtige Organisation Serpent Society anführt. Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito erweckt den Fiesling zum Leben.

Wann startet Captain America 4: Brave New World im Kino?

Captain America 4: Brave New World startet am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Die Fortsetzung ist der erste von insgesamt drei MCU-Filmen, die uns nächstes Jahr auf der großen Leinwand erwarten. Im April folgt Thunderbolts* und im Juli The Fantastic Four: First Steps. Das ursprünglich auch für 2025 angekündigte Blade-Reboot mit Mahershala Ali wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.