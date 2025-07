Seit 9 Jahren kämpft Leonardo DiCaprio um beliebten Superhelden der 90er – jetzt bringt er ihn mit Netflix zurück

Ein Kult-Held aus den 90ern feiert sein Comeback und soll in einer Live-Action-Serie für Netflix produziert werden. Auch Leonardo DiCaprio ist in dem Projekt seit neun Jahren involviert.

Der Superhelden-Hype nimmt nicht ab und so soll nun eine weitere Ikone im knalligen Kostüm ihr Comeback feiern, wie Deadline berichtet. Die Kids der 90er werden sich vielleicht noch an die beliebte Trickfilmserie Captain Planet erinnern, die jetzt für Netflix als Live-Action-Serie neu aufgelegt werden soll.

Auch Hollywood-Größe Leonardo DiCaprio ist in dem Projekt involviert. In einem Superhelden-Kostüm werden wir ihn aber nicht sehen, dafür fungiert er als einer der ausführenden Produzenten. Die Adaption scheint ihm ein Herzensprojekt zu sein, immerhin kämpft er seit fast einem Jahrzehnt für dessen Umsetzung.

Captain Planet - der Umweltheld der 90er kehrt zurück

DiCaprio hat sich schon öfter öffentlich für den Umweltschutz eingesetzt, so verwundert es wenig, dass er in der Serie beteiligt ist. Denn auch die ursprünglich von Ted Turner und Barbara Pyle entwickelte Zeichentrickserie befasst sich mit Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und globale Verantwortung.

In der Handlung versammelt das planetarische Geistwesen Gaia fünf Jugendliche aus aller Welt – die sogenannten Planeteers – die mithilfe ihrer Kräfte den Umwelthelden Captain Planet herbeirufen, um ökologische Katastrophen und soziale Missstände zu bekämpfen.

Leonardo DiCaprio ist seit 2016 in Captain Planet involviert

In der Vergangenheit gab es immer wieder Versuche, Captain Planet in die Gegenwart zu bringen. 2007, 2011 und 2013 machten wiederkehrend Schlagzeilen die Runde, dass der Comic fürs Kino neu verfilmt werden sollte, jedoch verliefen alle Pläne im Sand. Auch Leonardo DiCaprio und Glen Powell taten sich bereits 2016 zusammen, um eine Filmadaption von Captain Planet auf die Leinwand zu bringen. Damals berichtete der Hollywood Reporter über die Pläne.

Die Filmidee scheint nun endgültig Geschichte, doch DiCaprios langer Atem scheint sich ausgezahlt zu haben, immerhin wird die Serien-Planung immer konkreter. Auch wenn Netflix sich bislang nicht öffentlich zu der neuen Adaption geäußert hat, soll sich die Serie laut Deadline in der Entwicklung befinden. Als Drehbuchautorin wurde Tara Hernandez verpflichtet, die auch an The Big Bang Theory und Young Sheldon beteiligt war.