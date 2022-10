Selbst für DC zu brutal: Black Adam mit Dwayne Johnson musste an mindestens 4 Stellen geschnitten werden

In wenigen Tagen startet Black Adam mit Dwayne Johnson in den Kinos. Wie sich herausstellt, wurden mindestens vier Momente in dem neuen DC-Blockbuster geschnitten.

Black Adam-Star Dwayne Johnson verspricht seit Monaten, dass er die Hierarchie des DC-Universum für immer verändern will. Superman, Batman und Wonder Woman sollten sich warm anziehen, wenn er seinen ungemütlichen Antihelden auf der großen Leinwand entfesselt. Die brutale Rohversion werden wir im Kino allerdings nichts sehen.

Wie Collider erfahren hat, wurde die aktuelle Kinoversion von Black Adam an mehreren Stellen geschnitten, damit er in den USA mit einem PG-13-Rating in die Kinos kommen kann. Das entspricht ungefähr der Altersfreigabe FSK 12. Zuerst erhielt der Film von der MPAA in den USA ein R-Rating, was hierzulande eine FSK 16 wäre.

Black Adam mit Dwayne Johnson: DC ist Kompromiss für niedrigere Altersfreigabe eingegangen

Im Gespräch mit Collider geht Produzent Hiram Garcia näher auf die Gedanken bei der Ausrichtung des Films ein.

Wir wollten unbedingt sicherstellen, dass wir den Charakter von Black Adam ehren. Er ist bekannt für seine Aggression und seine Gewalt. Einen Black Adam-Film zu machen, der das nicht beinhaltet, wäre einfach nicht authentisch gewesen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Adam schauen:

Black Adam - Trailer (Deutsch) HD

Die Verantwortlichen der Produktion haben eng mit der MPAA zusammengearbeitet, um den härtesten Film herauszubringen, der mit einem PG-13-Rating möglich ist. Dazu mussten einzelne Stellen, jedoch nie ganze Szenen gekürzt werden, wie Produzent Beau Flynn ergänzt.

Ich glaube, wir haben vier oder fünf [Schnitte in der jetzigen Kinofassung von Black Adam]. An einem vorherigen Punkt hatten wir ungefähr zehn, aber wir konnten einen Kompromiss mit der MPAA finden.

Das hört sich nicht allzu schlimm an. Bei Hollywood-Blockbustern dieser Größenordnung kommt es oft vor, das minimale Einschnitten vorgenommen werden, um die größtmögliche Zielgruppe zu erreichen. Ob es Black Adam geschadet hat oder nicht, erfahren wir am 20. Oktober 2022, wenn der Film in den deutschen Kinos startet.

Seid ihr enttäuscht darüber, dass Black Adam geschnitten wurde?