Selbst wenn Aquaman stirbt: Jason Momoa hat gerade offenbar seine DC-Zukunft gesichert

Als Aquaman werden wir Jason Momoa vermutlich nur noch einmal sehen, bevor das alte DC-Universum endgültig stirbt. Doch schon jetzt teast der Schauspieler ein neues Superhelden-Projekt.

Was bringt die Zukunft für Jason Momoa? Nachdem inzwischen klar ist, dass Aquaman and the Lost Kingdom der letzte Film des von Zack Snyder geschaffenen DC-Universums sein wird, hat sich der Schauspieler geschickt zwischen den zwei großen Comic-Giganten DC und Marvel positioniert. Doch wo kommt er unter?

Anfang der Woche gab es Gerüchte, dass Momoa als The Thing im Fantastic Four-Reboot sein Marvel-Debüt abliefern könnte. Nun teilt der Schauspieler jedoch ein Video und spricht von großartigen Neuigkeiten, die er soeben von Warner Bros. (der Heimat von DC) erhalten kann. Offenbar hat er gerade ein neues Projekt an Land gezogen.

Kommt endlich der Lobo-Film? Jason Momoa teast mysteriöses DC-Projekt

Um was für ein Projekt es sich konkret handelt, verrät Momoa nicht. Allerdings fügt er seinem Freudenschrei drei Namen hinzu, die einen sehr eindeutigen Hinweis geben: James, Peter und David. Mit James und Peter sind sicherlich Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran gemeint, die fortan das neus DC-Universum aufbauen.

Nachfolgend könnt ihr euch Momoas Video anschauen:

David kann in dem Warner-Kontext eigentlich nur David Zaslav heißen. ER ist der Chef von Warner Bros. Discovery. Sehr wahrscheinlich hat es ein Meeting gegeben, in dem über Momoas DC-Zukunft gesprochen wurde. In der Vergangenheit gab es Andeutungen, dass nach dem Aquaman-Ende eine weitere Zusammenarbeit möglich ist.

Das führt uns zur entscheidenden Frage: Welchen Helden könnte Momoa im neuen DC-Universum spielen? Die Antwort liegt auf der Hand: Seit Jahren wird der Schauspieler als Fan-Favorit für den außerirdischen Kopfgeldjäger Lobo gehandelt. Vielleicht wurden endlich die entscheidenden Verträge dafür unterschrieben.

Offiziell bestätigt ist davon noch nichts. Dennoch könnte schon bald eine Ankündigung folgen. Nicht zuletzt hat Gunn versprochen, dass Anfang 2023 die ersten Projekte des neuen DC-Universums bekannt gegeben werden. Mit Lobo und Momoa hätte er direkt einen Knaller am Start, der viele Fans glücklich stimmen dürfte.

