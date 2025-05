Serien-Geheimtipp bei Netflix: Hoch spannender Thriller über einen Mordfall, der von Folge zu Folge schockierender wird

Bei Netflix könnt ihr aktuell eine spannende Krimi-Serie streamen, die euch vor den Bildschirm fesselt. Euch erwartet beste Thriller-Unterhaltung in Helsinki.

Die finnische Krimi-Serie Deadwind erzählt in 28 nervenaufreibenden Folgen von unheimlichen Verbrechen in Helsinki. Dabei kämpfen sich mit Sofia Karppi und Sakari Nurmi zwei Ermittler:innen durch den Schnee, die gegensätzlicher nicht sein können – und einen sofort in ihre Fälle hineinziehen.

Netflix-Krimi-Thriller-Tipp: Darum geht’s in Deadwind

Die energische Polizistin Sofia Karppi (Pihla Viitala), noch mitgenommen vom plötzlichen Unfalltod ihres Mannes, muss sich im nördlichen Helsinki unerwarteten Herausforderungen stellen: Der unheimliche Fund einer mit Blumen geschmückten Frauenleiche führt sie in einen komplizierten Fall, der ihre ganze Aufmerksamkeit bedarf.

Außerdem gesellt sich mit dem besonnenen Sakari Nurmi (Lauri Tilkanen) ein neuer Kollege in ihr Team, mit dem sie regelmäßig aneinander gerät. Um den Mordfall zu lösen, müssen sich Sofia und Sakari aber zusammenraufen. Was sie bei ihren Ermittlungen erwartet, bringt sie an ihre Grenzen.

Gegensätze ziehen sich an – oder klären Verbrechen auf

Mit der ruppigen Sofia Karppi und dem überkorrekten Sakari Nurmi wurden zwei liebenswerte Figuren geschaffen, die von der ersten Begegnung an Lust auf mehr machen. Denn ganz im Stil einer klassischen Krimi-Erzählung verläuft diese Begegnung alles andere als harmonisch.

Spannend ist also nicht nur der jeweilige Kriminalfall, sondern auch die Frage, ob es zwei so widersprüchlichen Charakteren wie Karppi und Nurmi gelingen wird, ihn gemeinsam aufzuklären. Die entstehenden Auseinandersetzungen bieten einiges an Situationskomik und werten die düstere Grundstimmung durch trockenen Humor auf.

Deadwind bietet klassisches Thriller-Feeling, ohne vorhersehbar zu sein

Wer einen Blick in Deadwind wirft, wird schnell feststellen, dass innerhalb kürzester Zeit einige klassische Motive des Krimi- und Thriller-Genres aufkommen: Betrug, Stalking und der Hinweis auf einen Umweltskandal deuten sich schon in der ersten Folge an.

Doch keine Sorge: Es handelt sich keinesfalls um einen Mix vergangener Fernsehserien. Vielmehr gelingt es Deadwind, mit kühler Optik, geschickt verschiedene Spuren zu legen und das Publikum glauben zu lassen, man habe alles durchschaut.

Dabei setzen sich die vermeintlich durchschaubaren Puzzleteile aber ganz anders zusammen, als erwartet, sodass sich gegen Ende des Falls ein überraschendes Bild ergibt.

Auf diese Weise bietet Deadwind klassisch-unterkühlte Nordic-Noir-Atmosphäre, kombiniert mit interessanten Figuren und einem spannenden Fall, der einen so schnell nicht loslässt.

Deadwind hatte seine Premiere am 14. März 2018 bei dem finnischen Sender Yle TV2 und wurde am selben Tag bei Netflix ausgestrahlt. Die Serie ist im Netflix-Abo erhalten.