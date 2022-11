Serien-Genie bringt Horror-Legende zurück: Prequel zu Freitag der 13. taucht in die Vergangenheit von Jason Vorhees ein

Horror-Ikone Jason Vorhees bekommt eine neue Serie. Hannibal-Showrunner Bryan Fuller wird ein Prequel schreiben, das in die Vergangenheit der Freitag der 13.-Figur eintaucht.

Halloween ist gerade vorbei, doch die spannenden Horror-Nachrichten gehen weiter. Wie jetzt angekündigt wurde, befindet sich eine neue Freitag der 13.-Serie in Entwicklung, die sich um die Vorgeschichte von Jason Vorhees dreht. Am spannendsten ist jetzt schon der Name, der für die Drehbücher verantwortlich ist.

Freitag der 13.-Prequel kommt von absolutem Horror-Meister

Wie Variety berichtet, entwickeln der Streamingdienst Peacock und das Studio A24 zusammen eine Freitag der 13.-Serie unter dem Namen Crystal Lake. Als Showrunner, Produzent und Drehbuchautor wurde Bryan Fuller verpflichtet, was schon mal eine großartige Nachricht ist.

Fuller war zuletzt zum Beispiel als Showrunner für die Hannibal-Serie von NBC mit Hugh Dancy und Mads Mikkelsen verantwortlich. Auch wenn diese Produktion nie zu einem kommerziellen Hit wurde, beeindruckte Fullers Vision über 3 Staffeln umso mehr als sperriges Horror-Monstrum mit kunstvollen Alptraum-Bildern, die sich tief ins Gedächtnis einbrannten.

Bleibt nur zu hoffen, dass Fuller seinen markanten Stil aus Hannibal auch für die Freitag der 13.-Serie voll ausleben darf. Details zur Story gibt es noch nicht. Fest steht nur, dass Crystal Lake in die Vergangenheit von Jason Vorhees eintauchen wird. Welche unvergesslichen Horror-Impressionen dadurch bestenfalls entstehen, bleibt abzuwarten.

