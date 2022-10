Heute im TV: Einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre traumatisiert euch mit einer Pfosten-Szene (!) auf ewig

TELE 5 strahlt heute Abend Hereditary - Das Vermächtnis aus. Der Mix aus Horrorschocker und Familiendrama hat einige verstörende Szenen zu bieten, doch eine ist besonders schockierend.

Spätestens Hereditary - Das Vermächtnis hat einen neuen Trend im Genre losgetreten. Sogenannte Elevated Horror-Filme mischen typische Grusel- und Schock-Elemente mit tiefgründigeren Drama-Momenten, um Horror oft symbolisch für Themen wie Trauma einzusetzen.

Mit seinem Film hat Ari Aster einen der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre geschaffen, der an der Spitze der Elevated Horror-Welle steht. Falls ihr Hereditary noch nicht kennt, könnt ihr Asters verstörendes Werk heute um 23:05 Uhr auf TELE 5 schauen. Besonders eine Szene ist unvergesslich hart.

Schaut hier noch einen deutschen Hereditary-Trailer:

Hereditary - Trailer 2 (Deutsch) HD

Hereditary entfesselt Horror als zutiefst menschlich verwurzeltes Grauen

Ari Asters Film beginnt als sehr bedrückendes Familiendrama, in dem sich Annie (Toni Collette) mit dem Tod ihrer Mutter auseinandersetzen muss. Während Annies Mann Steve (Gabriel Byrne) überfordert auf Distanz geht und meistens stumm im Hintergrund verweilt, reagieren die beiden Kinder wesentlich stärker auf den Tod der Großmutter. Sohn Peter (Alex Wolff) bleibt auffällig unberührt und Tochter Charlie (Milly Shapiro) voller Sorge darüber, wer sich denn nun um sie kümmert.

Konventionelle Schockmomente fehlen in Hereditary - Das Vermächtnis fast vollständig. Ersetzt werden sie vom Regisseur neben desorientierenden Traumsequenzen vielmehr durch emotionale Schocks. Eine Szene vor der Hälfte des Films mit einem Pfosten, die wir an dieser Stelle nicht spoilern, ist so überraschend und schockierend, dass manche davon dauerhaft traumatisiert werden könnten.

Mehr dazu lesen: Dieser verstörende Horrormoment erschütterte 2018 das Kino



In Asters Werk ist der Horror lange Zeit keine unerklärliche Präsenz, die von außerhalb angreift, sondern ein tief im Menschen verwurzeltes Grauen. Anflüge von Haunted House-Elementen und Dämonen-Terror lässt Ari Aster dann aber in einem exzessiven Finale explodieren, in dem Hereditary endgültig als Horror-Orgie eskaliert.



Habt ihr Hereditary gesehen?