Serien-Highlights am Prime Day: Vom Nostalgie-Klassiker bis zum Fantasy-Epos – sichert euch Blu-ray Box-Sets im Angebot

Heimkino- und Serien-Fans aufgepasst: Am Prime Day 2024 gibt es wieder jede Menge günstiger Angebote. Wir stellen euch Serien-Highlights vor, die es als Komplettbox auf Blu-ray zu reduzierten Preisen gibt.

Der Prime Day lockt wieder mit starken Angeboten, auch im Bereich Heimkino gibt es einiges zu entdecken. Wer unabhängig von Streaming-Diensten jederzeit Zugriff auf seine Lieblingsserien haben will, sollte sich die Blu-ray-Komplettboxen sichern. Wir stellen euch einige Highlights vor, darunter auch das beliebte Fantasy-Epos Game of Thrones *, bei dem ihr 24 Prozent spart.

Game Of Thrones - die komplette Serie Deal Zu Amazon

Über 70 Stunden epischer Schlachten, starker Dialoge und wandelbarer Charaktere erwarten euch in dem 30 Disc umfassenden Set von Game of Thrones. Hinzu kommen über 15 Stunden Bonusmaterial auf drei weiteren Discs, darunter auch das zweistündige Reunion-Special, eine Dokumentation und eine animierte Geschichte über die sieben Königslande. Die Komplettbox von Game of Thrones gibt es auf 4K *, Blu-ray * und DVD *.

Übernatürliche Angebote mit Wednesday und Supernatural

Das Serien-Highlight Wednesday * begeistert mit der schlecht gelaunten Anti-Heldin, die einem sofort ans Herz wächst. Am Prime Day gibt es 31 Prozent Rabatt. Solange die Fans noch sehnsüchtig auf eine zweite Staffel warten, die wahrscheinlich erst 2025 erscheint, könnt ihr euch mit der Blu-ray die Zeit vertrösten und die legendäre Tanzszene von Hauptdarstellerin Jenna Ortega in Dauerschleife ansehen.

Amazon Jenna Ortega als Wednesday

Übernatürlich geht es auch bei Supernatural * zu, wenn die Brüder Dean und Sam auf Geister- und Dämonenjagd gehen. Das TV-Highlight kommt mit seinen beeindruckenden 15 Staffeln auf eine Laufzeit von knapp 229 Stunden. Am Prime Day spart ihr ganze 45 Euro.



Breaking Bad und The Wire: Im Kampf mit und gegen die Drogen

Schon etwas älter, aber nach wie vor äußerst beliebt ist Breaking Bad, was für viele als eine der besten Serien aller Zeiten gilt. Für nur 38 Euro erhaltet ihr die komplette Blu-ray Box * mit 15 Discs und fast 50 Stunden Laufzeit. Auch die beliebte Spin-Off Serie Better Call Saul * ist am Prime Day mit einem Spitzenangebot vertreten.

Krimi-Fans können sich auf die Blu-ray-Box von der preisgekrönten Serie The Wire * freuen, die um 38 Prozent reduziert ist. In fünf Staffeln und 60 Folgen wird hier der Kampf gegen die Drogen in der amerikanischen Stadt Baltimore erzählt und dabei auf verschiedene Aspekte und Sichtweisen eingegangen.

Nostalgisches Serien-Highlight: Die Sopranos

Und wie das Leben eines Gangsterbosses und Familienvaters so aussieht, erfahren wir bei Die Sopranos in der limitierten Blu-ray-Box *. Nicht nur Mafiafans werden das Serien-Drama von 1999 lieben, das mit viel Humor von den düsteren Machenschaften einer Familie erzählt, die sich neben ihrem ungewöhnlichen Business, nämlich mit ganz alltäglichen Problemen herumschlagen muss.

Die Sopranos schrieb Fernseh-Geschichte, als sie als erste Kabelserie einen Emmy für die beste Drama-Serie gewann. Insgesamt kamen 20 weitere Emmys und fünf Golden Globes hinzu. Wer bisher noch nicht gesehen hat, wie Familienoberhaupt Tony Familie und Beruf unter einen Hut kriegt, sollte sich das Prime Day Angebot nicht entgehen lassen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.