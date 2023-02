Heute im TV: Sci-Fi-Ausnahmefilm, der in Deutschland jahrelang nur gekürzt gezeigt wurde

Sci-Fi-Fans sollten heute unbedingt einen Blick ins TV werfen. Dort läuft ein Kultfilm des Genres, der wegen harter Action und kontroversen Inhalten in Deutschland lange auf dem Index stand.

Manche Sci-Fi-Filme sind Pflichtlektüre, wie etwa 2001: Odyssee im Weltraum. Andere verbiegen Zuschauer:innen die Gehirnwindungen, wie Tenet. Starship Troopers dagegen liefert zwei Stunden beste Popcorn-Unterhaltung mit blutigster Action, aberwitzigen Dialogen, subversiver Kritik und grandiosem Design. Heute läuft er im TV.

Im TV: Sci-Fi-Meisterwerk Starship Troopers war 18 Jahre lang verboten

Im Blockbuster von Sci-Fi-Genie Paul Verhoeven (Total Recall) ist zwischen Menschen und spinnenartigen Aliens ("Bugs") ein Krieg ausgebrochen. Eine Gruppe von Klassenkameraden um Rico (Casper van Dien), Carmen (Denise Richards) und Carl (Neil Patrick Harris) meldet sich zum Militärdienst, um den Aggressoren einzuheizen.

Verhoeven bewegt sich dabei meisterhaft auf einem schmalen Grad zwischen politischer Kritik und deren popkultureller Ausschlachtung. Einerseits werden Faschismus, Militarismus und Hurra-Patriotismus eindeutig durch die Mangel gedreht, etwa wenn How I Met Your Mother-Star Harris im SS-Mantel Aliens quält. Andererseits webt der Regisseur diese Elemente aber auch in den Unterhaltungseffekt des Films ein, wenn er waffenstarrende Soldatenmassen gegen gewaltige Außerirdische in spektakuläre Schlachten schickt.

Touchstone Neil Patrick Harris in Starship Troopers

Der deutschen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften war dieser Grat ein bisschen zu schmal. Dementsprechend setzte sie Starship Troopers ab 1999 auf den Index, wo er bis zur erneuten Untersuchung 2017 verblieb. Seitdem ist die ungekürzte Version des Films ab 16 Jahren freigegeben.

Wann läuft Starship Troopers im TV?

Starship Troopers läuft am heutigen Sonntag, den 12. Februar 2023, um 22.00 Uhr auf Arte. Da der Film jenseits der 22.00-Uhr-Grenze ausgestrahlt wird, sollte es sich um die ungeschnittene Originalversion handeln.

Im TV verpasst? Starship Troopers auf Disney+ streamen *

