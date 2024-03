Serienmörder-Horror, wie ihr ihn vermutlich noch nie gesehen habt: Trailer verspricht extreme Erfahrung aus Killer-Perspektive

Ein kanadischer Horror-Film sorgte bereits beim Sundance-Festival im Januar für Aufsehen. Vor dem regulären Filmstart gibt es jetzt einen Trailer aus der Perspektive des Killers.

Seit dem Sundance Film Festival im Januar 2024 ist der experimentelle Horror-Film In a Violent Nature von Chris Nash in aller Munde. Zumindest unter jenen, die innovative Slasher zu schätzen wissen und es nicht zu verstörend finden, zur Abwechslung dem Killer über die Schulter blickend durch die Handlung zu wandern. Fast so, als würde man ihn als mordende Figur in einem Videospiel steuern.

Schaut euch hier den Trailer zu In a Violent Nature an:

In a Violent Nature - Trailer (English) HD

Klar, ganz neu ist die Idee eines Horror-Films mit verschrobenem Blickwinkel nicht. Gesehen haben wir das ganz ähnlich schon in Halloween - Die Nacht des Grauens oder Behind the Mask. Das ist aber nicht das einzige ungewöhnliche Merkmal des Streifens. Zusätzlich verzichtet die kanadische Produktion auf einen Soundtrack (via Variety ) und lässt sich von den Eigenheiten des sogenannten Slow Cinema inspirieren. Das Blutvergießen wird sich vermutlich dementsprechend langsam gestalten.



Gruseliger als The Ring: Amazon hat jetzt den besten Horror-Film der 2000er im Angebot

Darum geht's im Horror-Kracher In a Violent Nature

In In a Violent Nature schleicht ein sprachloser, Zombie-artiger Killer mit verstörender Maske durch die Wälder Ontarios, wo er eine Gruppe Teenager verfolgt. Als Hauptinspiration für seinen Film gab Drehbuchautor und Regisseur Nash laut The Canadian Press nicht etwa andere Slasher-Filme, sondern Gus van Sants Death-Trilogie, bestehend aus Gerry, Elephant und Last Days, an.

Shudder In a Violent Nature

Ganz verkehrt scheint dieser atmosphärisch-bedachte Ansatz aber nicht zu sein, denn nach fast 30 professionellen Kritiken hat der Film eine beeindruckende Wertung von 93 Prozent auf Rotten Tomatoes .



Zum Cast zählen die aus Freitag der 13. Teil 2 bekannte Lauren-Marie Taylor sowie Ry Barrett, Charlotte Creaghan und Timothy Paul McCarthy.

Wann soll der Horror-Film erscheinen?

In den Vereinigten Staaten kommt der Slow-Slasher regulär am 31. Mai 2024 in die Kinos, ehe er im Laufe des Jahres zum Genre-Streaming-Dienst Shudder wandert. Ein deutsches Startdatum ist noch nicht bekannt, wir halten euch aber auf dem Laufenden.

