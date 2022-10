Shitstorm gegen Disney+ wegen legendärer Anime-Serie eskaliert: "Werde mein Abo kündigen"

Einer der beliebtesten Animes sollte diese Woche seine große Rückkehr bei Disney+ feiern. Stattdessen schauen Fans in vielen Ländern in die Röhre. Sie sind sauer.

Neben Naruto, One Piece und Dragon Ball gehört Bleach zu den beliebtesten Animes, die eine ganze Generation prägten. Mit Bleach: Thousand Year Blood War kehrt die Serie nun ganze 10 Jahre nach ihrem ursprünglichen Ende zurück, um auch den letzten großen Handlungsbogen von Tite Kubos Mangavorlage zu adaptieren.

Statt euphorischer Fanbegeisterung herrscht in zahlreichen Länden jedoch Aufregung. Vor einer Woche verkündete Viz Media nach Monaten der Ungewissheit, dass die neue Bleach-Serie außerhalb Asiens bei Disney+ (und Hulu in den USA) veröffentlicht wird, wie unter anderem Crunchyroll berichtet Am 10. Oktober sollte es soweit sein. Was ist passiert? Nichts. Der geballte Frust der Bleach-Fans richtet sich nun gegen Disney+.

Bleach glänzt bei Disney+ mit Abwesenheit und Anime-Fans sind sauer

Anime-Fans sind es gewohnt, dass Serien parallel zur japanischen Ausstrahlung auch weltweit zur Verfügung stehen, zum Beispiel beim Streaming-Anbietern wie Crunchyroll. Die nennt sich auch Simulcast. Mit der Bleach-Fortsetzung scheint nun auch Disney ganz große ins Anime-Game einsteigen zu wollen – und scheitert direkt kläglich.

In einigen Ländern, wie den USA, Australien, Kanada oder auch Großbritannien startete Bleach: Thousand Year Blood War am gestrigen Montag. In zahlreichen nicht-englischsprachigen Ländern – darunter auch Disney+ in Deutschland – ist die Serie aber bis jetzt nicht abrufbar.

Schaut den Trailer zu Bleach: Thousand Year Blood War

Warum die Serie in einigen Ländern gestartet ist und in anderen nicht? Disney+ schweigt dazu, In den sozialen Medien eskalierte nun die Wut der Fans von Ichigo Kurosaki und Co.. Allein unter einem Instagram-Post zum neuen Wochenprogramm von Disney+ finden sich über Hundert Kommentare. Hier ein kleiner Auszug:

Wie kann man so viele Leute einfach ignorieren? Gebt doch wenigstens ne Info was jetzt Sache ist und schweigt nicht einfach...

Sehr geehrtes Disney+ Deutschland, ich habe diesen Anime geschaut als er noch wöchentlich rauskam deswegen gebe ich euch 2 Optionen. Ich arbeite im Zoo in der Bärenabteilung mit Schwarz - und Grizzlybären zusammen. Entweder lasse ich die frei und hetzte sie auf euch ODER IHR BRINGT DIE BLEACH FOLGEN AUF DISNEYPLUS EURE WAHL

Das Disney sich ins Animegeschäft eingemischt hat, ist das schlimmste was passieren konnte.

Einige wütende Fans drohen sogar mit der Kündigung ihres Disney+ Abos:



Wenn nicht langsam eine Info kommt, wann Bleach bei Disney+ erscheint, werd ich das Abo halt kündigen.



Abo wird so safe gekündigt wenn um 19 Uhr nix da ist

Bleach: Thousand Year Blood War ist nicht der erste Fall, in dem Disney an einer weltweit zeitgleichen Veröffentlichung gescheitert ist. Seit vielen Monaten schon warten Anime-Fans in zahlreichen Ländern auf einen Release der Serie Summer Time Rendering, die in Japan bereits zwischen April und September 2022 komplett ausgestrahlt wurde.

Wann kommt Bleach: Thousand Year Blood War zu Disney+ in Deutschland?

Aktuell gibt es noch keine offizielle Ankündigung auf Seiten von Disney+, wann Bleach: Thousand Year Blood War hierzulande zu streamen sein wird. Sobald sich dies ändert, werden wir euch über den Starttermin informieren.

Fans können jetzt nur hoffen, dass Disney+ nicht die komplette Ausstrahlung der Serie abwartet, bis diese nach Deutschland kommt. Denn Thousand Year War wird insgesamt 52 Folgen umfassen (aufgeteilt in 4 Blöcke, sogenannte Cours), die wöchentlich gezeigt werden.

