"Sie sind auf dem Weg": Neuer Trailer für Netflix' Sci-Fi-Epos 3 Body Problem teast unglaubliche Gefahr für die Menschheit

Im März startet eine der großen Science-Fiction-Serien des Jahres bei Netflix. Schaut euch hier den Trailer für 3 Body Problem von den Game of Thrones-Machern an.

"Eine einzigartige Mischung aus wissenschaftlichen und philosophischen Spekulationen, Politik und Geschichte, Verschwörungstheorie und Kosmologie" – so beschrieb Game of Thrones-Autor George R.R. Martin 2015 den Roman Die 3 Sonnen des chinesischen Autors Cixin Liu.

Dieses Jahr wird die Geschichte für eine großangelegte Netflix-Serie adaptiert und wie der Zufall es will, stecken David Benioff und D.B. Weiss dahinter, die einst Martins Lied von Eis und Feuer ins Fernsehen brachten. Heute wurde ein neuer, langer Trailer für 3 Body Problem veröffentlicht.

Darum geht es in der Science-Fiction-Serie bei Netflix

Die Serie basiert auf dem Science-Fiction-Roman "Die drei Sonnen" des chinesischen Autors Liu Cixin, welcher den ersten Teil der Trisolaris-Trilogie darstellt. Dazu gehören auch die Bücher "Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit".

Die Handlung beginnt in den 1960er Jahren im China der Kulturrevolution, wo die Astrophysikerin Ye Wenjie an einem geheimen Forschungsprojekt arbeitet. Sie sucht nach außerirdischem Leben im Weltraum. Jahre später erfolgt der Kontakt mit Außerirdischen, die von einem Planeten namens Trisolaris stammen. Dieser Planet wird von drei Sonnen umkreist, was die Lebensbedingungen für seine Bewohner schwierig gestaltet. Die Außerirdischen betrachten die Erde als potenzielle neue Heimat.

Dann startet 3 Body Problem bei Netflix

3 Body Problem startet am 21. März 2024 bei Netflix. Die rund 200 Millionen Dollar schwere Serie wurde von den beiden Showrunnern von Game of Thrones, David Benioff und D.B. Weiss, sowie von Alexander Woo (The Terror, Manhattan) gemeinsam entwickelt.

Die internationale Besetzung besteht aus bekannten Gesichtern wie Liam Cunningham und John Bradley (Davos und Samwell aus Game of Thrones), MCU-Darsteller Benedict Wong, Eiza González aus Ambulance sowie Rosalind Chao (Mulan).