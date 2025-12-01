„Sie zeigen uns nichts“: Selbst der Stranger Things-Cast darf die Final-Folge vorher nicht sehen

Weltweit fiebern Millionen Fans dem Finale von Stranger Things entgegen. Darunter auch der Cast der Serie selbst, denn sie durften die letzte Folge bisher nicht sehen.

Als Hauptdarsteller:innen von Stranger Things wissen Noah Schnapp & Co. deutlich mehr über die letzte Episode ihrer Serie als der Rest der Welt. Trotzdem haben sie das Finale selbst noch nie zu Gesicht bekommen. Wie wir müssen sie sich bis Neujahr gedulden.

Der Stranger Things-Cast wartet genauso darauf, das Finale sehen zu dürfen, wie die Fans

Erst kürzlich fand Entertainment Weekly im Gespräch mit Stranger Things-Star Noah Schnapp heraus, dass der Cast sehnsüchtig auf die letzte Folge wartet. Denn bisher durften sie das Finale nicht sehen.

Netflix strahlt die letzten acht Folgen verteilt über den Dezember aus: Während die ersten vier Folgen bereits am 27. November anliefen, werden Folge 5 bis einschließlich 7 an den Weihnachtstagen ausgestrahlt. Die heiß ersehnte letzte und achte Folge wiederum wird erst an Neujahr zu sehen sein.

Dazu meinte Schnapp:

Die Spannung steigt immer weiter und die Serie – ihr seid noch nicht bereit dafür. Ich habe gerade die Folgen 5 und 6 gesehen und musste weinen. Es ist so gut. Und dann das Finale, das wird niemandem von uns gezeigt, also werde ich es erst sehen, wenn es weltweit ausgestrahlt wird, und ich bin genauso gespannt wie ihr.

Ein gemeiner, aber geschickter Schachzug – bis Neujahr wird vermutlich jeder Stranger Things-Fan an der Sofakante kauern. Schon das Finale von Staffel 4 endete mit einem intensiven Höhepunkt. Und auch die 5. Staffel startete spektakulär und hat die Spannungskurve in die Höhe getrieben.

In Hawkins geht es jedenfalls mal wieder drunter und drüber. Auf der einen Seite steht Vecna, der skrupellos seine Pläne verfolgt – und auf der anderen Seite ist Elf, die einmal mehr versucht, ihre Freund:innen vor einem übermächtigen Feind zu beschützen.

Wer an Neujahr dann einschaltet, wird in guter Gesellschaft sein. Denn zur selben Zeit wird vermutlich auch ein aufgeregter Stranger Things-Cast gebannt vor dem Bildschirm hängen und zum ersten Mal das Finale bewundern.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.