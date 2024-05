Skandal-Regisseur entfesselt Sci-Fi-Exzess mit Körperfressern: Schnappt euch das neue Mediabook

Im gruseligen Sci-Fi-Hit Body Snatchers von Regisseur Abel Ferrara wird eine Militärbasis von Außerirdischen heimgesucht. Jetzt erscheint der Alien-Horror im Mediabook auf Blu-ray.

Mit dem spannenden Sci-Fi-Horror Body Snatchers inszenierte Regisseur Abel Ferrara die dritte von vier Verfilmungen des Romans Die Körperfresser kommen von Jack Finney. Auch wenn der Film 1993 beim Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes lief, war Ferrara mit der Zusammenarbeit von Warner Bros. alles andere als begeistert.

Dennoch ist ein kultiger Alien-Horror entstanden, der nach 31 Jahren erstmals auf Blu-ray in deutscher Sprache erscheint. Im Mediabook ist außerdem die DVD enthalten, ein Booklet, sowie der Trailer und eine Bildergalerie als Bonusmaterial.

Darum geht es im Alien-Horrorfilm Body Snatchers

Marti (Gabrielle Anwar) ist nicht gerade begeistert, dass sie mit ihrer Stiefmutter im tiefsten Süden der USA auf einer Militärbasis zusammenleben muss. Doch die privaten Auseinandersetzungen werden in den Schatten gerückt, als sie erkennt, dass im Lager eine schleichende Invasion von Außerirdischen stattfindet. Fremde Organismen saugen die Körper der schlafenden Menschen aus und ersetzen sie durch seelenlose Doppelgänger. Als auch Martis Familie den Aliens zum Opfer fällt, begibt sie sich auf die Flucht.

Ferrara wünscht sich ein Remake von Body Snatchers

Er war jung und brauchte das Geld, könnte man vielleicht auch über Regisseur Abel Ferrara, sagen, der seinen ersten Langfilm mit dem Porno The Nine Lives of a Wet Pussy drehte. Einen Namen machte er sich allerdings durch seine schonungslos düsteren Werke, die oft den Katholizismus behandeln, mit dem er aufwuchs, auch wenn er selbst 2007 zum Buddhismus konvertierte.



Schonungslos sind nicht nur seine Filme, sondern auch sein Rückblick auf die Zusammenarbeit mit Warner Bros. bei Body Snatchers. Für den Film arbeitete Ferrara erstmals mit einem großen Studio zusammen. In seinem 2016 geführten Interview mit Den of Geek lässt er kein gutes Haar an Warner Bros., die das Setting von Body Snatchers von der Kleinstadt in eine Militärbasis verlegten. Laut Ferrara hätte man eine schlechtere Idee nicht haben können:

Du wirst einen 40-Millionen-Dollar-Film über eine willkürliche, bescheuerte Verfolgungsjagd drehen, die irgendein idiotischer Drehbuchautor geschrieben hat – der sowieso gefeuert wurde?

Auch die Art und Weise, wie mit Romanautor Jack Finney umgegangen wurde, konnte Ferrara nicht glauben. Immerhin sei der Roman seiner Meinung nach ein großartig geschriebenes Meisterwerk:

Sie gaben ihm 500 Dollar und das war’s. Das ist alles, was er hat. Basierend auf dieser Idee drehten sie vier Studiofilme und der Typ bekam 500 Dollar.

Als Ferrara mit Finney über Ideen für den Film Rücksprache hielt, griff auch hier das Studio ein und untersagte den Kontakt, da sie fürchteten, Finney könnte mehr Geld verlangen und das wollten sie dem Autor auf keinen Fall geben.

Über Body Snatcher sagt Ferrara abschließend, dass er aus den Möglichkeiten das Beste heraus geholt hätte und den Film möge, aber es deutlich besser hätte machen können. Vom Leder zieht er auch bei der letzten Neuverfilmung Invasion mit Nicole Kidman und Daniel Craig aus dem Jahr 2007:

Würde ich gerne ein Remake drehen? Ja. Glaube ich, dass ich es besser machen könnte, als diese Clowns es mit Invasion gemacht haben? Ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe genug gesehen ...

