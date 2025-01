Skeleton Crew Folge 6 begeistert: Fans können kaum glauben, dass das Star Wars-Monster "echt" ist

Mit Folge 6 liefert Skeleton Crew ein actionreiches wie berührendes Star Wars-Abenteuer ab. Vor allem ein krabbenähnliches Alien-Monster sorgt für Aufsehen.

Zum Start ins neue Jahr veröffentlichte Disney+ das neueste Kapitel der Star Wars-Serie Skeleton Crew. Auf der Suche nach ihrem Heimatplaneten At Attin sind die vier Kids Wim, Fern, Neel und KB nach wie vor auf dem Planeten Lanupa gefangen, wo sich neben gefährlichen Pirat:innen auch einige unheimliche Kreaturen tummeln.

Achtung, es folgen Spoiler!

Star Wars-Fans begeistert: Skeleton Crew Folge 6 entfesselt eine riesige bzw. kleine Stop-Motion-Krabbe

Die 6. Folge von Skeleton Crew wartet mit einigen dramatischen Ereignissen auf und lehrt unsere Gruppe, die sich zwischenzeitlich in zwei Lager aufspaltet, eine wichtige Lektion. Nur, wenn man gegenseitig aufeinander achtet, anstatt seine eigenen Ideen durchzuboxen, kommt man weiter. Dieses Teamwork wird auch am Ende wichtig.

Ehe Wim und Co. mit der Onyx Cinder von Lanupa entkommen können, müssen sie sich einem monströsen Alien stellen, das wie eine riesige Krabbe in der eisigen Umgebung sitzt und sich auf ein verfrühtes Mittagsessen freut. Auf den ersten Blick wirkt das Wesen wie eine von vielen CGI-Kreaturen in Star Wars. Dahinter steckt jedoch mehr.

Auf X (ehemals Twitter) macht aktuell ein kurzer Ausschnitt aus einem Making-of-Video zu Skeleton Crew die Runde, der zeigt, dass die Krabbe u.a. mittels Stop-Motion-Technik zum Leben erweckt wurde. "Die Tatsache, dass es sich um Stop-Motion handelt, haut mich um, diese Show hat wirklich alles", schreibt ein Fan voller Begeisterung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer Fan merkt an: "Heilige Scheiße. Das war wirklich gute Arbeit. Normalerweise erkennt man sofort, ob etwas Stop-Motion ist, aber das war glatt, als wäre es CGI."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Skeleton Crew scheint mit der Star Wars-Krabbe genau den Nerv der Fans getroffen zu haben, die sich nach handgemachten Effekten sehnen. "Ich liebe es. Bringt die alte Filmmagie zurück, die KI nicht reproduzieren kann", heißt es an anderer Stelle.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Mann, das ist beeindruckende Arbeit. Hut ab vor den Animatoren." Doch wer sind die Animatoren? Schon vor dem Start der Serie berichtete Collider , dass u.a. Stop-Motion-Mastermind Phil Tippett in Skeleton Crew involviert ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Mühe hat sich sichtlich gelohnt. Von Star Wars-Fans gibt es überwiegend positive Reaktionen: "Oh, toll!!! Praktische Effekte verleihen erst den authentischen Touch."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gleichzeitig sei betont, dass es bei einer solchen Produktion nicht um handgemachte vs. computergenerierte Effekte geht. Neel ist das beste Beispiel dafür. Denn der ist aus einer Reihe verschiedener Techniken entstanden, die miteinander kombiniert wurden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ähnlich wird es bei der Krabbe gewesen sein.

Da wir bisher nur sehr wenige Einblicke hinter die Kulissen von Skeleton Crew erhalten haben, ist davon auszugehen, dass die Stop-Motion-Arbeit den Kern der Sequenz bildet, während erweiterte (digitale) Effekte zum Einsatz kamen. Das Ergebnis ist überzeugend und sorgt für einen der bisher beeindruckendsten Momente der Serie.

Zum Weiterlesen: Die Kinderstars von Skeleton Crew im Interview

Wann geht Skeleton Crew mit Folge 7 weiter?

Die 7. Folge der 1. Staffel von Skeleton Crew erscheint am 8. Januar 2025 bei Disney+. Dieses Mal nimmt Lee Isaac Chung auf dem Regiestuhlplatz, der bereits bei der 3. Staffel von The Mandalorian als Regisseur an Bord war. Darüber hinaus begeisterte er mit dem Indie-Drama Minari und brachte den Action-Blockbuster Twisters ins Kino.