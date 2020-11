Babylon Berlin: Staffel 4 lockt mit großem Zeitsprung und einem neuen Gangster

Staffel 4 von Babylon Berlin kommt. Alles über die Handlung, den kommenden Zeitsprung und das Startdatum der Erfolgsserie bei Sky und im Ersten erfahrt ihr hier.

Die 3. Staffel von Babylon Berlin endet auf einer apokalyptischen Note. Für Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) wird sich einiges ändern, während die Weimarer Republik in die Krise stürzt.

Umso gespannter warten wir Hobby-Detektive daheim auf die Fortsetzung der aufwendigen historischen Krimiserie. Babylon Berlin wird nicht ewig laufen - aber die 4. Staffel kommt auf jeden Fall. Was über diese neuen Folgen bekannt ist, wann sie starten und welches Buch die Vorlage liefert, lest ihr im folgenden Artikel. Vor Spoilern zu Staffel 3 sei gewarnt.

Babylon Berlin: Staffel 4 von Machern bestätigt

Zunächst die handfesten Fakten: Die Free-TV-Ausstrahlung der 3. Staffel von Babylon Berlin schwächelte zwar in Sachen Einschaltquoten.

Doch mit rund 10 Millionen Abrufen in der ARD Mediathek und offenbar positiven Zahlen bei Sky scheinen die Verantwortlichen zufrieden zu sein. Vor knapp 2 Wochen wurde die 4. Staffel von Babylon Berlin offiziell angekündigt.

Wann kommt Babylon Berlin Staffel 4?

Einen offiziellen Starttermin gibt es nicht. Doch wir können eine Schätzung abgeben.

Die letzte Staffel wurde zwischen November 2018 und Mai 2019 gedreht. Sie feierte bei Sky im Januar und im Free TV im Oktober 2020 Premiere.

Staffel 4 wird ab Frühjahr 2021 in Berlin gedreht.

Deswegen können wir mit den neuen Folgen wohl erst 2022 rechnen.

Auch hier ist wieder eine Erstauswertung beim Pay-TV-Sender Sky zu erwarten, bevor die Serie mehrere Monate später im Ersten und der ARD Mediathek läuft.



Großer Zeitsprung kommt: Was über die Handlung bekannt ist

Wie die bisherigen 3 Seasons der Serie basiert die 4. Staffel auf einer Vorlage von Volker Kutscher. Diesmal wird Kutschers Roman Goldstein adaptiert, wie Prisma berichtet. Damit steht uns ein Zeitsprung bevor. (Goldstein jetzt günstig lesen *)

Das jüngste Staffelfinale endete nach dem Tod des Außenministers Gustav Stresemann und dem Börsencrash im Oktober 1929. Die 4. Staffel wird zwei Jahre überspringen. So viel ist ausgehend vom Roman bekannt:

Goldstein spielt im Jahr 1931 .

. Die Weimarer Republik wurde von der Wirtschaftskrise zerrüttet. Die Bankenkrise eskaliert, das Währungssystem kollabiert und die Arbeitslosigkeit steigt.

Vor diesem Hintergrund erhält Gereon Rath im Roman den Auftrag, einen jüdischen Gangster zu beschatten, der aus den USA nach Deutschland gereist ist.

Wie eng sich die Autoren und Autorinnen an die Vorlage halten, bleibt wie immer fraglich. In Staffel 3 wurden beispielsweise zentrale Elemente des Finales verändert. Im Zweifelsfall lohnt es sich, bei Babylon Berlin einfach Serie und Bücher zu verfolgen. So geht auch die Wartezeit schneller vorüber.

Wann endet Babylon Berlin?

Es gibt insgesamt acht Romane über Gereon Rath, aber wird es auch so viele Staffeln geben? Ausgehend von den Machern lautet die Antwort "nein". Der jüngste Roman nutzt die Olympischen Spiele 1936 als Rahmen, doch so weit in die Herrschaft der NSDAP und Adolf Hitlers soll die Serie nicht vordringen. Gegenüber der DPA (via SZ ) erklärte Autor-Regisseur Achim von Borries:

Wenn es eine letzte Staffel gibt, wären es die ersten Monate nach der sogenannten Machtergreifung vor dem Reichstagsbrand.

Damit würden Babylon Berlin und Gereon Raths Serien-Ermittlungen irgendwann 1933 ihren Endpunkt erreichen.

Mehr zur Serie: Die wahren Hintergründe von Babylon Berlin Staffel 3

Nun steht aber erst einmal Staffel 4 an. Das Trio Achim von Borries, Hendrik Handloegten und Tom Tykwer hat die Drehbücher dafür bereits fertiggestellt. Die Realisierung im Frühjahr 2021 hängt von der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland ab.

