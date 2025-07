Smart TV ohne Fire TV Stick? Rüstet Google TV jetzt zum absoluten Tiefstpreis nach – bei Amazon!

Amazon hat den Fire-TV-Konkurrenten Google TV Streamer jetzt besonders günstig im Angebot. So könnt ihr euren Fernseher ganz einfach smarter machen kann.

Googles Chromecast-Nachfolger und Antwort auf Amazons Fire-TV-Adapterreihe für smarte Features am heimischen Fernseher bekommt ihr aktuell günstig wie nie: Den Google TV Streamer könnt ihr euch jetzt um 25 Prozent reduziert bei Amazon schnappen *. So günstig gab es den erst im letzten Jahr veröffentlichten Streaming-Adapter bisher noch nicht. Auch MediaMarkt * und Saturn * haben aktuell den Tiefstpreis im Angebot.

Google TV Streamer zum Tiefstpreis bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet der Fire-TV-Konkurrent

Der Google TV Streamer bringt euch 4K-Inhalte in HDR mit Dolby Vision und Co. dank riesiger App-Auswahl auf den Bildschirm und ist dank HDMI sowie WLAN einfach zu integrieren. Auch per RJ-45-Anschluss ist eine kabelgebundene Internetverbindung möglich und Endgeräte lassen sich auch per Bluetooth verbinden.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration gibt es einen um 22 Prozent schnelleren Prozessor und einem doppelt so großen Arbeitsspeicher sowie mit 32 GByte ordentlich Speicherplatz für viele Apps. Dadurch gibt es ein flüssiges Navigieren und schneller Wechsel zwischen den Apps.

Zudem lassen sich auch Dolby-Atmos-fähige Lautsprecher für echten Heimkino-Sound integrieren, ebenso wie Inhalte von Handy und Tablet übertragen. Mit Sprachbefehlen lassen sich obendrein Serien suchen, Antworten erhalten und Smart-Home-Geräte steuern. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.



Rezensionen und Test: So gut ist der Google TV Streamer

In den Amazon-Rezensionen * kommt Googles Adapterreihe mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen sehr gut an. Dort heißt es zum Streamer unter anderem, dass das Gerät so funktioniert wie es soll, alle wichtigen Apps vorhanden sind und es schnell und leicht zu installieren sowie in Betrieb zu nehmen ist. Auch im Fachtest bei Engadget gab es mit 87 von 100 Punkten eine hohe Testwertung.

Demnach ist der Google TV Streamer ein großartiges Gerät, das Geschwindigkeit, eine hervorragende Benutzeroberfläche und nützliche Smart-Home-Steuerung vereint, obgleich ein paar fehlende Funktionen den sonstigen Preis etwas hoch erscheinen lassen würden. Gelobt wurden unter anderem eine hervorragende Benutzeroberfläche für Inhalte aus unterschiedlichen Streaming-Quellen, ein attraktives Set-Top-Design und schneller Wechsel zwischen Apps sowie schnelles Laden von Inhalten.

Jetzt zum Angebot: Google TV Streamer zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen *

Ebenfalls hervorgehoben wurde, dass das Smart-Home-Bedienfeld eine Hub-ähnliche Funktion bietet. Moniert wurden indes der doppelt so hohe Preis wie beim Vorgänger, fehlende Unterstützung für Wi-Fi 6 oder 6E und dass das erforderliche HDMI-2.1-Kabel separat erworben werden muss.