Snowpiercer Staffel 2: Alle Infos zur Fortsetzung der Sci-Fi-Serie bei Netflix

Die 1. Staffel von Snowpiercer findet nach 10 Folgen ein schockierendes Ende. Wie geht es nun in Staffel 2 weiter? Und wann startet diese bei Netflix? Hier gibt's alle Infos.

In Snowpiercer kämpfen die Menschen eines Vierklassensystems auf einem futuristischen Zug mit 1001 Abteilen, der unerbittlich die seit Jahren zugefrorene Erde umkreist. Während Staffel 1 mit einer eher uninteressanten Train-Detective-Story beginnt, überrascht die Netflix-Serie schließlich mit einer blutigen Revolution und am Ende mit einem erschütternden Twist.

Aber wie geht es nach dem eisigen Cliffhanger weiter? Hier findet ihr alle Infos zu Snowpiercer Staffel 2.

Snowpiercer bei Netflix: Staffel 2 ist schon in Arbeit

Im Falle von Snowpiercer müssen Fans nicht lange um das Schicksal der Serie bangen. Schon im Mai 2019, als genau ein Jahr vor der Ausstrahlung von Staffel 1, wurde bereits einer 2. Staffel grünes Licht erteilt. Diese entsteht wieder unter der Leitung von Showrunner Graeme Manson (Orphan Black) und wird voraussichtlich erneut 10 Episoden umfassen.

Hier gibt's den Trailer zu Snowpiercer Staffel 1 bei Netflix:

Snowpiercer - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

In Staffel 2 werden auch neue Darsteller zu Snowpiercer hinzustoßen. So werden unter anderem Rowan Blanchard sowie Sean Bean (bekannt aus Der Herr der Ringe und Game of Thrones) als neue Hauptdarsteller zu sehen sein. Während Blanchard als Alexandra Cavill auftritt, wird Bean Rolle den totgeglaubten Mr. Wilford spielen.

Snowpiercer: Wann kommt Staffel 2 zu Netflix?

Da eine 2. Staffel von Snowpiercer bereits sehr früh bestellt wurde, können sich Fans schon bald auf Nachschub freuen. Im Zuge der Corona-Krise wurden auf weltweit Dreharbeiten zu Filmen und Serien unterbrochen. In welchem Ausmaß der Start von Staffel 2 davon betroffen ist, kann noch nicht gesagt werden. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten.

Die Dreharbeiten zu Snowpiercer Staffel 2 begannen schon am 21. Oktober 2019 und sollten planmäßig am 20. März 2020 beendet werden. Somit war die Produktion vor dem Abbruch in den finalen Zügen der Dreharbeiten. Dies bestätigt auch Darstellerin Annalise Basso gegenüber RadioTimes :

Ich bin sehr aufgeregt, denn wir waren gerade dabei, Staffel 2 zu beenden, als alles wegen der Pandemie dichtgemacht wurde.

Da nur wenige Drehtage für die Beendigung der 2. Staffel nachgeholt werden müssen und die aufwändige Post-Produktion in der Zwischenzeit schon begonnen werden kann, steht einen Start im Frühjahr 2021 vorerst nichts im Wege. Dann wird die Serie wieder auf Netflix zeitgleich zur US-Ausstrahlung bei TNT gezeigt.

Big Alice und Mr. Wilford? So geht es in Snowpiercer Staffel 2 weiter

Die Weichen für die 2. Staffel sind gestellt. Im packenden Finale der 1. Staffel wurden wir mit der Ankunft eines weiteres Snowpiercers überrascht. Hierbei handelt es sich um den Versorgungszug Big Alice, den Prototypen des Snowpiercers. Dieser wird von niemand geringerem gesteuert als dem totgeglaubten Mr. Wilford persönlich.

Snowpiercer Staffel 2 Trailer - Mr. Wilford ist zurück:

Snowpiercer - S02 Teaser (English) HD

In Snowpiercer Staffel 2 bekommen wir Mr. Wilford nun erstmals zu sehen. Mit Sean Bean wurde auch ein prominentes Gesicht für den Gegenspieler der 2. Staffel besetzt, der Laytons neue Demokratie gefährdet und den Snowpiercer, sein Eigentum, wieder für sich beanspruchen will.

In Staffel 2 werden wir nun ein komplett neues Gesellschafts-System kennenlernen, dass sich in den letzten 7 Jahren auf dem 2. Zug etabliert hat. Dadurch werden zahlreiche neuen Figuren in der Fortsetzung zur Serie hinzustoßen. Uns erwartet also ein Kampf der zwei Systeme und ein Kampf um die Herrschaft über den Snowpiercer.

Darüberhinaus schockierte das Finale bereits mit dem Auftritt von Melanie Cavills totgeglaubter Tochter Alexandra (Rowan Blanchard), die die letzten 7 Jahre auf Wilfords Zugs lebte. Ein Wiedersehen mit ihrer Mutter, die sich derzeit in der eisigen Kälte außerhalb des Zuges befindet, wird für ausreichend Konflikte in Staffel 2 sorgen.

