Snowpiercer bei Netflix: Wie gut ist die 1. Staffel?

Staffel 1 von Snowpiercer bei Netflix ist zu Ende. Im Podcast sprechen wir über die Twists und das überraschende Finale und fragen uns, wie es in Staffel 2 weitergehen wird.

Snowpiercer gehört zu den aufwendigsten Science-Fiction-Serien des Jahres. Nachdem nun das Staffelfinale bei Netflix gelaufen ist, blicken wir zurück auf die 1001 Wagen der Serie, die gelungenen und weniger gelungenen Figuren und größere Story.

Große Neuigkeiten für alle Podcast-Fans: Ihr wollt mehr von uns hören und die neue Podcast-Reihe Streamgestöber: Queer Cut mit Max und Andrea unterstützen? Dort reden wir über große Themen aus queerer Perspektive. Geht für Mehr Moviepilot rüber zu Steady!

Wurde das Potenzial des dystopischen Snowpiercer-Konzepts ausgeschöpft? Und wo liegen die Stärken und Schwächen der Serie? In der neuen Folge von Streamgestöber sprechen wir darüber.

Jetzt reinhören: Wie gut ist die 1. Staffel Snowpiercer?

00:02:41 - Auf ins Streamgestöber (Crawl, Die Sopranos, Wo noch niemand war)

00:08:26 - Snowpiercer Folge 1 bis 5

00:32:15 - Folge 6 bis zum Staffelfinale (Spoiler!)

Wenn euch der Streamgestöber-Check gefällt, freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .

Snowpiercer: Krimi-Plot trifft Sci-Fi-Konzept

Falls ihr Snowpiercer noch nicht gesehen habt, solltet ihr unseren Streamgestöber-Check anhören. Denn in der aktuellen Folge des Podcasts steigen wir tief ein in die Handlung rund um einen Hightech-Zug, der nach einer Umweltkatastrophe mit Überlebenden um die vereiste Erde kreist.

© TNT Daveed Diggs und Jennifer Connelly in Snowpiercer

Die Serie des amerikanischen Kabelsenders TNT stand von vornherein vor einer großen Herausforderung: Wie lässt sich das Konzept auf mehrere Staffeln ausdehnen? Im Verlauf der turbulenten Entstehung von Snowpiercer entschied man sich für eine Mischung aus Krimi und Sci-Fi-Revolte.

Im Podcast diskutieren wir, ob der Krimi rund um die Serienmörder-Hatz des Train Detectives André Layton (Daveed Diggs) die Serie bereichert. Immerhin lernen wir durch die Ermittlungen die komplexe Klassengesellschaft des Zuges kennen. Wegen den klaren Schnitten in der Handlung von Snowpiercer haben wir die Folge deswegen in zwei Teile geteilt.

Teil 1 dreht sich um die ersten fünf Episoden inklusive Finale des Krimi-Plots, Teil 2 dreht sich um alles, was den Zug und seine Fahrgäste danach ereilt. Dabei sprechen wir natürlich auch über die goßen Wendungen im Staffelfinale von Snowpiercer.

Jennifer Connelly brilliert in der Sci-Fi-Serie

Unser Eindruck von Snowpiercer ist dabei durchwachsen. Figuren wie Jennifer Connellys Melanie Cavill stechen positiv heraus, während andere einseitig oder nichtssagend charakterisiert werden.

Auch die Handlung der Science-Fiction-Serie wirft aus unserer Sicht einige Probleme auf, mit denen die bereits fertig gedrehte 2. Staffel hoffentlich anders umgeht. Alles weitere dazu erfahrt ihr in der neuen Streamgestöber-Ausgabe.

© Moviepilot Wir kämpfen uns durch 1001 Waggons zum Staffelfinale

Die Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein ), Hendrik Ruben Busch (@hokkaidokuerbis ) und Max Wieseler (@Wieselmax ).

Podcast-Nachschub für Sci-Fi-Fans

Falls ihr nach Snowpiercer auf der Suche nach der nächsten Sci-Fi-Serie seid, haben wir hier Inspiration für euch:

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht, was ihr derzeit bei Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co. streamt. Sendet die Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de. Mit etwas Glück landet ihr in einem der nächsten Podcasts.

Was haltet ihr von Snowpiercer? Habt ihr die Staffel bis zum Ende geschaut?