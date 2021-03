Snyder-Cut von Justice League ist jetzt auf Blu-ray vorbestellbar - das Steelbook ist limitiert

Der Snyder-Cut von Justice League kriegt eine Steelbook-Edition fürs Heimkino. Erfahrt hier alles über Vorbestellung der Blu-rays, 4K-Blu-rays, DVDs und die aktuellen Streams.

Nach dem Warten auf Zack Snyder's Justice League beginnt jetzt das Warten auf die Heimkinoveröffentlichung. Zack Snyders Monumental-Werk könnt ihr bereits vorbestellen. In diesem Artikel stellen wir euch alle relevanten Termine und Anbieter vor.

Justice League Snyder-Cut als limitiertes Steelbook: Händler, Termin, Preis

Für die Steelbook-Version müsst ihr vermutlich schnell sein. Derzeit bieten Saturn und MediaMarkt die Premium-Edition des 4-Stunden-Films an.

Snyder-Cut als 4K-Steelbook bei Saturn vorbestellen *

Auslieferung: 8. Juli 2021

Preis: 39.99 Euro

Snyder-Cut als 4K-Steelbook bei MediaMarkt vorbestellen *



Auslieferung: 8. Juli 2021

Preis: 39.99 Euro

Justice League Snyder-Cut als Standard-4K-Blu-ray: Händler, Termin, Preis

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei Saturn vorbestellen *



Auslieferung: 27. Mai 2021

Preis: 29.99 Euro

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei MediaMarkt vorbestellen *



Auslieferung: 27. Mai 2021

Preis: 29.99 Euro

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie Joker mit seinem aufwendigen Szenenbild und der atmosphärischen Inszenierung Vorteile hat.

Justice League Snyder-Cut als Standard-Blu-ray: Händler, Termin, Preis

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei Saturn vorbestellen *

Auslieferung: 27. Mai 2021

Preis: 16.99 Euro

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei MediaMarkt vorbestellen *

Auslieferung: 27. Mai 2021

Preis: 16.99 Euro

Wo kann ich Zack Snyder's Justice League jetzt gerade streamen?

Justice League als vierstündiges Epos könnt ihr in Deutschland bei Sky streamen.* Damit folgt der Pay-TV-Anbieter dem Trend von Wonder Woman 1984. Das DC-Sequel, das letzten Dezember in US-Kinos und als Stream bei HBO Max erschienen ist, wurde in Deutschland Mitte Februar von Sky in Deutschland angeboten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.