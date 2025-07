So anders soll das X-Men-Reboot werden: Thunderbolts*-Regisseur teast Neuanfang im MCU

Der Regisseur für das X-Men-Reboot steht fest und er freut sich darauf, das "inhärent interessante und komplexe Material" für die große Leinwand umzusetzen.

Die X-Men stoßen bald endlich ebenfalls zum Marvel Cinematic Universe (MCU) hinzu. Der Regisseur für das große Reboot der Mutanten-Filmreihe steht jetzt ebenfalls fest: Thunderbolts*-Macher Jake Schreier springt in die Bresche und teast an, dass wir uns auf einen Film freuen dürfen, der sich deutlich von den bisherigen unterscheidet.

Thunderbolts*-Regisseur Jake Schreier dreht das etwas andere X-Men-Reboot

Die Abenteuer der X-Men wurden schon unzählige Male verfilmt, aber wenn Jake Schreier sein MCU-Reboot des Stoffes auf den Weg bringt, könnte alles ganz anders werden. Zumindest antwortet er auf die Frage von The Playlist danach, ob sein Take "merklich anders" sein wird als das, was vorher kam, Folgendes:

Ja, ich denke, das kann man sagen.

Gleichzeitig scherzt der Filmemacher darüber, dass Marvel sehr genau darauf achte, was er sage. Er dürfe aktuell leider noch nicht allzu viel über den kommenden X-Men-Neustart und seine Pläne für den Film verraten.

Fest steht aber, dass er sich darauf freut, das seiner Meinung nach "inhärent interessante und komplexe Material" umzusetzen. Wenn wir uns Jake Schreiers Arbeit in Form von Thunderbolts* ansehen, dürfte wohl auch der X-Men-Film wieder emotional werden und psychologischen Tiefgang haben.

Die Kernidee davon, was X-Men ist, beinhaltet Komplexität. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, mit super-interessanten Charakteren und inneren Konflikten. Diese Charaktere kämpfen mit ihrer Identität und ihrem Platz in der Welt.

In der Lage zu sein, all diese Ideen zu erkunden, die Teil dieses reichhaltigen Materials sind, aber auch die Größe, die dieser Grundlage inhärent ist, das ist eine sehr seltene und glückliche Gelegenheit. Das ist sehr aufregend.

Ansonsten wurde bisher nur von Marvel-Mastermind Kevin Feige verraten, dass sich das X-Men-Reboot von Jake Schreier höchstwahrscheinlich einigen jüngeren Mutanten widmet. Das dürfte sich dementsprechend auch im Casting der Schauspieler:innen, die diese X-Men verkörpern, widerspiegeln.

Wann kommt der erste X-Men-Film des MCUs im Kino?

Bis dahin dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Bisher gibt es offenbar erst einmal nur einen groben Plan und jetzt immerhin auch einen offiziell bekannt gegebenen Regisseur. Ein Drehbuch dürfte aber noch nicht existieren und auch der Cast steht noch nicht fest. Wenn die Dreharbeiten mit etwas Glück nächstes Jahr starten, könnte der Film womöglich 2027 oder 2028 im Kino anlaufen.