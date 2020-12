So endet Vikings: Die wichtigsten Tode und Überraschungen im Finale

Vikings ist zu Ende und wir wollen mit euch über die größten Tode, überraschendsten Twists und die Thronfolge von Kattegat in Staffel 6 Teil 2 reden.

Wenn ihr diesen Artikel angeklickt habt, seid ihr euch der enormen Spoilergefahr zum Vikings-Finale in Staffel 6 Teil 2 sicherlich bewusst. Egal ob ihr Vikings schon am Erscheinungstag durchbingt oder bereits vor geraumer Zeit abgebrochen habt und dennoch das Ende erfahren wollt, alle sind willkommen. Wir beantworten:

Wer lebt und wer stirbt im Finale von Vikings?

im Finale von Vikings? Wer sitzt am Ende auf dem Thron in Kattegat?

Achtung: Denkt daran, auch in den Kommentaren vor Spoilern zu warnen!

Die größten Vikings-Tode im Finale: Björn und Ivar sterben

Vikings Staffel 6 Teil 2 wird von zwei großen Toden umrahmt. Zu Beginn der Halbstaffel stirbt Björn Eisenseite an seinen Verletzungen, die er sich bereits in Staffel 6 Teil 1 bei der Schlacht gegen Ivar zuzog. Zuvor vereint er jedoch mit letzten Kräften alle Wikinger/innen, um die Invasion der Rus aufzuhalten.

Ivar der Knochenlose hingegen entdeckt zuletzt seine väterliche Seite gegenüber dem jungen Prinz Igor und hilft ihm, die Regentschaft seines Onkels Oleg in Kiew zu beenden.

Vom Größenwahn getrieben, will er der bekannteste Wikinger aller Zeiten werden und greift gemeinsam mit König Harald und Hvitserk Wessex und König Alfred an.



Ivar verliert trotz ausgefeiltem Plan und stirbt auf dem Schlachtfeld weinend mit der Einsicht, kein Gott zu sein, in den Armen seines Bruders Hvitserk.

Die größten Vikings-Tode, die keine Söhne Ragnars sind: Gunnhild & Harald

Neben Björn und Ivar finden zwei weitere Hauptfiguren ihren Tod im Finale.

Björns Witwe und Schildmaid Gunnhild will mit ihrem Mann wieder vereint sein und sprengt die Hochzeit von Harald und Ingrid, indem sie sich das Leben nimmt. Ihren einstigen großen Kampfgeist haben die Autor/innen in Staffel 6 Teil 2 leider vergessen.

König Harald, der mit Ivar und Hvitserk in die Schlacht gegen Wessex zieht, stirbt dort wie von Ivar geplant einen einsamen Tod durch einen namenlosen Soldaten der Engländer.

Allerdings ist das für Harald alles andere als traurig, da er sich in Valhalla mit seinem von ihm getöteten Bruder Halfdan vereint glaubt.

Neben den großen Namen gibt es auch ein Dutzend Nebenrollen, die im Finale das Zeitliche segnen. Die wichtigsten im Schnelldurchlauf: König Olaf wird verbrannt, König Hakon erstochen, Torvis Tochter Asa ertrinkt, Oleg der Prophet wird von seinem Neffen mit Pfeil und Bogen erschossen und Erik der Rote wird massakriert.



Ragnars Söhne Hvitserk und Ubbe überleben das Finale

Während zwei von Ragnars Söhnen im Vikings-Finale den Tod finden, gehen die beiden anderen in eine ungewisse Zukunft.

Hvitserk lässt sich nach der Niederlage gegen König Alfred und dem Verlust seines Bruders Ivar zum Christen bekehren und taufen. Allerdings wissen wir nicht, wie sein weiteres Leben in England aussehen wird.

Ubbe findet nach einem misslungenen Aufenthalt (und dem nächsten Wal-Massaker nach The Boys Staffel 2) in Grönland tatsächlich das verheißene Goldene Land.

Gemeinsam mit Torvi, Othere und einer Handvoll Überlebender landet er in Amerika, lernt dort ein neues Volk kennen und findet im größten Überraschungsmoment des Serienfinales Floki (weiter unten mehr dazu).

Ubbe will sich dort ein neues Leben aufbauen. Genau wie Hvitserk kümmert er sich nicht um die Geschehnisse in Kattegat und den Thron.

Unerwartete Thronfolge: Björns zweite Frau Ingrid regiert in Kattegat

Nachdem Björn starb, krallte sich König Harald den Herrschersitz und heiratete Björns zweite Frau beziehungsweise Witwe Ingrid. Sein Vertrauter Erik der Rote, selbst immer mit einem Auge auf den Thron schielend, übernimmt die Regentschaft in seiner Abwesenheit. Harald übergeht damit seine Ehefrau.

Ingrid weiß sich jedoch zu helfen und lässt den niederträchtigen Erik mithilfe von Giften und Zaubersprüchen erblinden und anschließend erstechen. Ohne ernsthafte Konkurrenz lässt sie sich am Ende von Vikings auf dem Thron nieder, vermutlich schwanger durch eine Vergewaltigung von Harald, und wird als Königin Ingrid gefeiert.

Die größte Überraschung im Vikings-Finale: Floki lebt

Seit Floki in Staffel 5 in einer einstürzenden Höhle verschüttet wurde, war sein Schicksal unklar. Am Ende von Staffel 6 Teil 2 finden Ubbe, Torvi und Othere Ragnars besten Freund und Schiffsbauer Floki lebend in Amerika. Seit geraumer Zeit haust er dort im Wald als Einsiedler.

In der grandiosen letzten Szene der Serie sitzen Floki und Ubbe am Strand und schauen auf das glitzernde Meer. Sie reden Unsinn über Ragnar und dann schweigen sie, während sich langsam das Titellied der Serie, If I Had A Heart von Fever Ray, in den ruhigen Wellengang mischt.

Ragnar und Lagertha haben übrigens bis auf eine Handvoll Flashbacks, vor allem von Ragnar mit seinen Söhnen, keinen Auftritt in Staffel 6 Teil 2. Ihr Vermächtnis ist dennoch in jeder Szene des Vikings-Finales zu spüren.

Vikings Staffel 6 Teil 2 ist seit dem 30. Dezember 2020 bei Amazon Prime verfügbar. Alle 10 finalen Folgen wurden auf einmal veröffentlicht.

Mehr Liebe für Vikings gibt's im Moviepilot-Podcast

In unserer Vikings-Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutieren wir, warum die brutale Historienserie so beliebt ist und worüber Fans hinweg sehen müssen.

