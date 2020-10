Alles zum großen Vikings-Finale: Wann kommt Staffel 6 Teil 2?

Es wird keine 7. Staffel Vikings geben. Die Wikinger-Saga endet mit Staffel 6 Teil 2, doch wann geht es mit der 11. Folge der 6. Staffel endlich weiter? Wir haben alle Infos zum Serienfinale.

Im Februar ging der 1. Teil der 6. Staffel Vikings zu Ende und seitdem warten wir auf das Datum der 10 letzten Folgen der Serie. Es wird keine Staffel 7 geben, doch uns erwarten noch Staffel 6, Teil 2 und das Spin-off-Valhalla. Wir haben alle Infos zum Finale der Wikinger-Saga.

Vikings bei Amazon Prime: Wann kommt Staffel 6 Teil 2?

Es gibt noch kein genaues Startdatum für die 11. Folge der letzten Vikings-Staffel, allerdings ist sie für Ende 2020 angekündigt und soll laut dem Staffel 6, Teil 2-Trailer "bald erscheinen".

Vikings - S06 Promo Final Episodes (English) HD

Der 2. Teil von Staffel 4 und Staffel 5 erschien jeweils am letzten Donnerstag im November bei History Channel. Falls (und das ist ein großes "falls") sich Teil 2 der 6. Staffel wegen dem Coronavirus nicht nach hinten verschiebt, könnt ihr euch - unter Vorbehalt - den 26. November 2020 markieren.

Die 11. Folge der 6. Staffel Vikings wäre dann einen Tag später, am 27. November 2020, in Deutschland bei Amazon Prime zu streamen.

Wie viele Folgen hat Vikings Staffel 6?

Die 6. Staffel hat insgesamt 20 Folgen. 10 davon wurden bereits ausgestrahlt und stehen in Deutschland bei Amazon Prime als Staffel 601 zum Streamen bereit. Die restlichen 10 Folgen erwarten uns in Staffel 6, Teil 2, bzw. Staffel 602.

Wie geht Vikings weiter?

Achtung, Spoiler zu Staffel 6, Teil 1: Im Finale des 1. Teils der 6. Staffel stach Ivar in der großen Schlacht seinem Halbbruder Björn mit einem Schwert in die Brust, woraufhin dieser zu Boden sank. Fans waren von Björns Tod in Vikings am Boden zerstört. Vermutlich wird Björn es nicht überleben, aber sein Kampfgeist befeuert seine Mitstreiterinnen und Brüder. Auch unklar ist, ob Harald wirklich tot ist.

© History Channel Vikings: Björn und Harald

Das Serienfinale von Vikings führt uns wieder nach England, wo Ivar gegen König Alfred antritt. Schaltet Ivar als erstes seinen Verbündeten, Prinz Oleg, aus, um dann in England von Alfred gestoppt zu werden? Wer überlebt und wer stirbt im Vikings-Finale?

Ubbe hat sich währenddessen vom Acker gemacht und will das Goldene Land finden. Vermutlich landet er tatsächlich in Nordamerika. Es bleibt die Frage, was es mit dem zwielichtigen Athelstan auf sich hat.

Besetzung: Wer ist in Staffel 6 Teil 2 noch dabei?

Ein letztes Mal kehrt der Vikings-Cast mit den Schildmaiden, Söhnen Ragnars und ihren Gegenspielern zurück. In Staffel 6 Teil 2 sind definitiv mit dabei:

Alex Høgh Andersen als Ivar der Knochenlose

Marco Ilsø als Hvitsek

Jordan Patrick Smith als Ubbe

Ragga Ragnars als Gunnhild

Georgia Hirst als Torvi

Lucy Martin als Ingrid

Kristy Dawn Dinsmore als Amma



Danila Kozlovsky als Prinz Oleg, der Prophet



Oran Glynn O'Donovan als junger Prinz Igor



Andrei Claude als Ganbaatar

Ferdia Walsh-Peelo als König Alfred

© History Channel Vikings: Gunnhild

Ob und in welcher Form wir Ragnars Bruder Rollo (Clive Standen) und den kürzlich im Kampf niedergestreckten Björn (Alexander Ludwig) noch einmal sehen, bleibt offen.

Kehren Ragnar, Lagertha und Loki im Vikings-Finale zurück?

Ob auch die drei großen Aussteiger der Serie noch einmal zurückkehren, ist bisher nicht bekannt. Dazu gehören Travis Fimmel als Ragnar, Katheryn Winnick als Lagertha und Gustaf Skarsgard als Loki. Ragnar und Lagertha sind definitiv tot und in Valhalla wiedervereint.

Da wir Ragnar seit seinem Tod in Staffel 4 in mehreren Rückblenden oder Träumen gesehen haben, könnten sowohl er als auch Lagertha und weitere Verstorbene in Staffel 6 Teil 2 noch einmal zu sehen sein.

© History Channel Vikings: Floki

Das Schicksal von Loki in Island ist weiterhin unklar. Eine Theorie besagt, dass Loki zum Seher wird und auf diese Art zurückkehrt. Das letzte Mal sahen wir ihn, als eine Höhle in Island über ihm zusammenbrach. Auch könnte Loki Island lebendig verlassen haben.

Statt Staffel 7 kommt das Spin-off Valhalla bei Netflix

Vikings geht zwar nicht mit einer 7. Staffel weiter, doch Netflix kaufte sich die Rechte für das Spin-off Vikings: Valhalla. Fans wird es freuen, dass der Ableger ebenfalls vom Schöpfer Michael Hirst stammt.

Es handelt sich um ein Sequel, das 100 Jahre nach der Mutterserie spielt und von einer neuen Wikingerinnen-Generation in Europa erzählt. Im Zentrum steht Leif Erikson, der vielleicht erste Europäer auf nordamerikanischem Boden (Grönland ausgenommen).

© Gemeinfrei Statue von Leif Erikson in Island

Björn-Darsteller Alexander Ludwig hätte übrigens Lust, in Rückblenden oder in einer ganze neuen Rolle im Netflix-Sequel Valhalla mitzuspielen. Die Serie könnte noch Ende 2021 oder Anfang 2022 bei Netflix starten.

Warum Vikings so beliebt ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast

In unserem Podcast Streamgestöber prüfe ich mit Esther und Jenny U. die Beliebtheit und Popularität der Erfolgsserie:

Wir reden über unsere Highlights und die besten Figuren aus fünf Staffeln Vikings, diskutieren den 1. Teil der 6. Staffel und geben einen Ausblick auf das große Finale.

