So geht es in House of the Dragon weiter: Diese Figur wird in Staffel 2 des Game of Thrones-Ablegers besonders wichtig

In der 2. Staffel von House of the Dragon beginnt der Krieg zwischen Team Schwarz und Team Grün erst so richtig. Doch während wir von Königin Rhaenyra schon einiges gesehen haben, rückt König Aegon erst jetzt ins Rampenlicht.

In den Fantasy-Serien Game of Thrones und House of the Dragon dreht sich alles um die Thronfolge. Wer hat den besseren Anspruch? Und wer hat die besseren Mittel, diesen Anspruch geltend zu machen?

In Staffel 1 von HotD drehte sich viel um die Rivalität zwischen

Rhaenyra Targaryen (

)

, die von ihrem Vater ernannte Thronfolgerin aka Team Schwarz, und ihrer Kindheitsfreundin

Alicent Hightower (

)

, die dem König als Gemahlin noch mehrere Söhne schenkte. Ihr ältester,

Aegon II. (

), ist nun das Oberhaupt von Team Grün und ein wichtiger Player in Staffel 2.

Schwarz vs. Grün in Staffel 2 von House of the Dragon

Schauspieler Glynn-Carney sträubte sich bisher dagegen, König Aegon mit dem jungen Tyrannen Joffrey (Jack Gleeson) aus Game of Thrones gleichzusetzen, gab auf dem Panel der mexikanischen Comic-Con CCXP MX aber zu verstehen, dass wir in Staffel 2 sein wahres Gesicht sehen werden (via Collider ):

Wir sehen jemanden, der versucht, seine neue Verantwortung mit Bravour zu bewältigen und seine Macht so zu verwenden, dass sie ihm nützt. Er regiert Westeros jetzt allein. Wir sehen außerdem, wie gespalten Aegon als Person ist – seine Schwächen, seine Verletzlichkeiten, seine Verzweiflung. [...] Ich denke, wenn man nichts zu verlieren hat, wie Aegon es eine lange Zeit erfahren hat, macht einen das ziemlich gefährlich.

HBO Glynn-Carney als Aegon im Trailer für Staffel 2

Die 1. Staffel endete damit, dass der Drache von Alicents Sohn Aemond (Ewan Mitchell) Rhaenyras jungen Sohn Lucerys (Elliot Grihault) tötet. Der brodelnde Krieg zwischen Schwarz und Grün wird damit endgültig entfacht. Doch mit Drachenfeuer allein ist der Konflikt nicht für sich zu entscheiden, das weiß auch der junge König. Glynn-Carney weiter:

Er beginnt seine Reise damit, sicherzustellen, dass die Leute um das Kleine Konzil herum und die kleinen Leute von Königsmund und darüber hinaus ihn respektieren und verstehen, dass er der König ist, der gleichzeitig geliebt und gefürchtet werden sollte.



Seht hier den deutschen Teaser-Trailer zur 2. Staffel von House of the Dragon:

House of the Dragon - S02 Trailer Green (Deutsch) HD

Die Seeschlange als starker Verbündeter von Team Schwarz in House of the Dragon

Rhaenyras Seite besitzt mit Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) einen enorm starken Verbündeten, dessen Seeflotte ein entscheidender Faktor im Krieg sein könnte. Nicht umsonst besitzt er den gefährlichen Spitznamen "die Seeschlange" und hätte beinahe sein eigenes Spin-off von HBO erhalten.



Wie Collider von der CCXP MX berichtet, meint Schauspieler Toussaint, es gehe seiner Serienfigur in Staffel 2 nicht um persönliche Bereicherung, sondern darum, das Richtige zu tun:

Ich glaube, zum ersten Mal ist nicht viel drin für Haus Velaryon. In der ganzen 1. Staffel versuchte Corlys verzweifelt, ein großes Vermächtnis für seine Familie zu schaffen und etwas, von dem sie einen Vorteil hätten, für ihr Erbe. Doch am Ende der 1. Season war er dazu bereit, all das zu vergessen und einfach zu verschwinden. Seine Frau überzeugte ihn jedoch, dass dies der richtige Zweck zum Unterstützen ist. Aus diesem Grund tut er es jetzt, weil es das Richtige ist und aus keinem anderen Grund.

HBO Toussaint als Corlys im Trailer für House of the Dragon Season 2

Am Ende könnten sich also Verbündete, die aus wahrer Loyalität zu Team Schwarz stehen, und Anhänger, die aus Furcht zu Team Grün stehen, im Krieg begegnen. Klingt nach einem kleinen Vorteil für Rhaenyras Seite.

Wann beginnt die House of the Dragon Staffel 2?

Die 2. Staffel von House of the Dragon beginnt 16. Juni 2024 bei HBO und kommt parallel in der Nacht zum 17. Juni zu Sky Deutschland. Acht neu Folgen wurden angekündigt. Kommendes Jahr darf dann der zweite GoT-Ableger namens A Knight of the Seven Kingdoms, ebenfalls mit Vorlage von George R.R. Martin, erwartet werden.