Kultregisseur enthüllt aufregende Details zu vergessenem Game of Thrones-Spin-off – aber es liegt schon seit 7 Jahren auf Eis

Ein Kandidat für den nächsten Game of Thrones-Ableger ist eine Fantasy-Serie über Queen Nymeria und ihr Königreich auf hoher See. Dank Regisseur Brian Helgeland wissen wir nun mehr über das Projekt.

Neben House of the Dragon soll es früher oder später eine weitere Ablegerserie aus der Fantasy-Welt von Game of Thrones geben. Da das Spin-off über den schmollenden Nichtswisser Jon Snow mittlerweile tot ist, haben die anderen angedachten Ideen plötzlich wieder eine größere Chance.

Regisseur Brian Helgeland (L.A. Confidential, Ritter aus Leidenschaft) sprach mit Inverse über seinen Ansatz, der seiner Meinung nach wunderbar ausgearbeitet wurde und bisher nur nicht bestellt ist, weil es HBO zu weit weg von den erzählerischen Säulen der Originalserie sei. Er vergleicht es als eine Mischung aus Ray Harryhausens Sindbads siebente Reise und Homers Odyssee, für uns klingt es aber mehr nach einem Mix aus Battlestar Galactica und Waterworld.

Das nächste Game of Thrones-Spin-off: Fantasy-Kreuzfahrt mit Königin auf hoher See?

Das Projekt trägt den Arbeitstitel Ten Thousand Ships und soll sich um Queen Nymeria drehen, die mehrere Tausend Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones von Essos nach Dorne kam, um vor den Drachenlords von Valyria zu fliehen. Helgeland erklärt:

Essentiell war es die Geschichte von Moses, der durch Nymeria ausgetauscht wurde. Ihr Land wird vernichtet und ihre Leute werden gezwungen, auf dem Wasser zu leben, weshalb die Serie Ten Thousand Ships heißt. Sie müssen fliehen und finden eine neue Heimat, wie die Israeliten, als sie Ägypten verließen. Sie führt ihr Volk an, versucht alle zusammenzuhalten, aber alles droht ständig zusammenzufallen, während sie eine fiktionalisierte Version des Mittelmeeres bereisen und nach einer neuen Heimat suchen.

Der potentielle Showrunner des Projekts habe sich bereits mit Vorlagenautor George R.R. Martin getroffen, der dem Projekt seinen Segen gab. Fehlt nur noch die entscheidende Segnung durch den Sender HBO, wozu Helgeland "Nichts ist jemals wirklich tot" meinte – obwohl es natürlich "Was tot ist, kann niemals sterben" heißen müsste.

Video für GoT-Fans:

Die wahre Geschichte hinter Ed Sheerans Game of Thrones Cameo

Angedacht waren darüber hinaus Spin-off-Serien mit den Arbeitstiteln Sea Snake und Flea Bottom, die sich um die Abenteuer von Corlys Velaryon beziehungsweise die Heimat von Ser Davos drehen sollten. Eine Animationsserie namens The Golden Empire, über das chinesisch inspirierte Land Yi Ti, ist seit 2021 für den HBO-Streamer Max in Entwicklung.



Wann geht es mit House of the Dragon weiter?

Wer bald wieder einen Fantasy-Fix mit Drachen und Palastintrigen gebrauchen kann, muss zum Glück nicht mehr lange warten. Die 2. Season von House of the Dragon geht nämlich schon am 16. Juni 2024 bei HBO und Sky Deutschland an den Start.