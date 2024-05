Game of Thrones-Schock: Neue Serie wird viel kürzer ‒ aber es gibt auch eine gute Nachricht

A Knight of the Seven Kingdoms wird weniger Episoden umfassen als die bisherigen Game of Thrones-Serien. Dafür hat das Spin-off endlich seine wichtigste kreative Personalie besetzt.

Erst vor wenigen Wochen wurde das Casting für das heiß erwartete Game of Thrones-Prequel A Knight of the Seven Kingdoms bekannt gegeben. Peter Claffey und Dexter Sol Ansell werden die Rollen des jungen Ritters Ser Duncan the Tall und seinem Knappen Egg übernehmen.

Nun erreicht uns weitere Kunde aus Westeros: Nicht nur wurde die Episodenanzahl der Fantasy-Serie veröffentlicht. A Knight of the Seven Kingdoms hat auch sein vielleicht wichtiges kreatives Zugpferd besetzt. Darüber hinaus hat sich der Serientitel (zuvor: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight) von dem Zusatz The Hedge Knight verabschiedet und liest sich jetzt deutlich kürzer und leichter.

Game of Thrones-Prequel A Knight of the Seven Kingdoms wird weniger Episoden umfassen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird A Knight of the Seven Kingdoms mit nur 6 Episoden aufwarten. Die ersten Staffeln von Game of Thrones sowie House of the Dragon gingen jeweils mit 10 Folgen ins Rennen, während die Hauptserie in ihren letzten Staffeln auf ähnliche Episodenanzahlen zurückfuhr (was von vielen Fans harsch kritisiert wurde). Die 2. Staffel von House of the Dragon wird in wenigen Wochen ebenfalls an Umfang zurückschrauben, immerhin jedoch noch 8 Episoden beinhalten.

A Knight of the Seven Kingdoms adaptiert George R.R. Martins Novelle The Hedge Knight, die nur rund 160 Seiten umfasst, daher ist die schmaler ausfallende Episodenanzahl nicht ganz abwegig. Erinnern wir uns jedoch an das komplexe Worldbuilding des Fantasy-Franchise, das in Game of Thrones und House of the Dragon jeweils mehrere Episoden in Anspruch nahm, erscheinen 6 Folgen hier dennoch dürftig.

Black Mirror-Regisseur für Fantasy-Serie A Knight of the Seven Kingdoms gewonnen

Für die ersten 3 Episoden hat A Knight of the Seven Kingdoms seine kreative Kraft hinter den Kulissen gefunden. Owen Harris wird die Hälfte des Game of Thrones-Spin-offs inszenieren und damit auch den visuellen Ton für die gesamte Serie setzen.

Owen Harris machte bisher vor allem durch seine Inszenierung der beiden Black Mirror-Folgen Be Right Back und San Junipero von sich Reden. Letztere wurde von Fans und Presse gleichermaßen gefeiert und gilt als unüblicher wie herausragender Vertreter des Anthologie-Formats. Dazu nahm Harris bei The Twilight Zone, Misfits und Secret Diary of a Call Girl – Geständnisse einer Edelhure auf dem Regiestuhl Platz.

Netflix Owen Harris' Black Mirror-Folge San Junipero gilt als eines der Serien-Highlights

Wer die zweite Hälfte und damit die letzten 3 Episoden von A Knight of the Seven Kingdoms inszenieren wird, ist bisher nicht bekannt.

Wann kommt A Knight of the Seven Kingdoms?

A Knight of the Seven Kingdoms soll 2025 auf HBO starten. Da die Game of Thrones-Serien hierzulande ihre Premiere auf Sky und WOW feierten, ist davon auszugehen, dass uns auch das neueste Spin-off dort erwarten wird.

Vorher können sich Fantasy-Fans auf den Start der 2. Staffel von House of the Dragon freuen. Die erste Episode soll in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2024 auf Sky und WOW laufen.