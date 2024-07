So günstig gibt es Bose-Sound für euren 4K-TV selten: Sichert euch die beliebte Soundbar zum Bestpreis

Von Bose gibt es zurzeit eine hochwertige Soundbar, die ein wahres Preis-Leistungs-Schnäppchen ist. Die Solo Series II wertet euren TV-Klang auf und sorgt für Heimkino-Feeling zum Bestpreis.

Wer seinen TV nachrüsten möchte, sollte sich das Angebot von Bose nicht entgehen lassen. Selten ist die Solo Soundbar Series II * so günstig wie zurzeit bei Amazon, selbst am Prime Day musste man tiefer in die Tasche greifen. Aktuell bekommt ihr sie zum Bestpreis mit 30 Prozent Rabatt für nur 139,95 Euro.

Bose-Sound zum Tiefpreis Deal Zu Amazon

Bose Solo Soundbar Series II: Spitzenklang zum Schnäppchenpreis

Trotz der kompakten Größe verfügt die Solo Soundbar Series II über einen raumfüllenden Klang, der über zwei angewinkelte Full-Array-Treiber abgespielt wird. Dank der übersichtlichen Fernbedienung genügt schon ein Knopfdruck, um den Bass zu verstärken oder die Dialoge klarer wiederzugeben.

Für den günstigen Preis müssen auch ein paar Abstriche gemacht werden: 3D-Sound, Sprachsteuerung und wuchtige Bässe, wie sie ein Subwoofer liefert, fehlen hier. Den Sound eines mittelpreisigen TV-Modells kann die kompakte Bose Soundbar * allerdings problemlos aufwerten und das zu einem spitzen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Amazon Bose Solo Soundbar Series II

Auch die Einrichtung der Bluetooth-Soundbar ist denkbar einfach und benötigt keine weiteren Apps. Alternativ kann die Bose Soundbar auch mit einem optischen Kabel mit dem TV verbunden werden, ein HDMI ARC Anschluss ist allerdings nicht vorhanden.

Wenn ihr bei dem Sound-Schnäppchen zuschlagen wollt, beachtet noch die längeren Lieferzeiten von ein bis drei Monaten, doch wer sich gedulden kann, wird mit einer hochwertigen Soundbar zu einem günstigen Preis belohnt.

Soundbar-Alternative: Denon DHT-S216 mit integriertem Subwoofer zum Schnäppchenpreis

Eine gute Alternative und aktuell auf Lager ist die Denon DHT-S216 2.1 TV Soundbar * mit integriertem Subwoofer. Die befindet ist ebenfalls sich ebenfalls im günstigen Angebot, verfügt über mehr Features und ist mit 146 Euro nicht sehr viel teurer als Boses Modell.

Mit drei verschiedenen Dialog-Modi werden die Gespräche in Filmen und Serien deutlicher dargestellt. Denon stattet seiner Soundbar auch mit einem HDMI ARC Anschluss aus und unterstützt die Surround-Standards Dolby Digital, DTS und DTS Virtual:X.

